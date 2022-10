Una Vita anticipazioni: Valeria e la confessione sul suo matrimonio

Una Vita anticipazioni 1 ottobre, Valeria e la confessione sul suo matrimonio: ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Anche per questa settimana arriva l’ultima puntata extra-large di Una Vita; cambia leggermente l’orario di messa in onda come al solito per il sabato, con l’inizio fissato per le 14:50 circa.

L’appuntamento sarà davvero ricco di avvenimenti e di colpi di scena; ecco cosa succede dalle anticipazioni di oggi, Valeria pare faccia una confessione sul suo matrimonio.

Una Vita anticipazioni 1 ottobre: Valeria e la confessione sul suo matrimonio

Rodrigo ha ceduto ed ha confessato la formula del gas ad Aurelio e, sebbene si senta in colpa, è ora libero. Tornando da Valeria si sente male nel vedere sua moglie baciare David, anche se la pianista si prende subito cura di lui; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, la donna confesserà a Lolita che il matrimonio con David è finto ed è in realta sposata con Rodrigo.

Con difficoltà, propone inoltre al chimico di darle una seconda possibilità; ancora innamorato di lei, Rodrigo accetta con molto entusiasmo. Deluso, David riceve le minacce di Aurelio: o si scorderà di Valeria e lascerà il quartiere, o la pagherà davvero molto cara.

Intanto, il Quesada riesce a corrompere Bautista e ottenere da lui informazioni su Ramon, Fidel e la morte di Fausto; a questo punto niente impedirà all’uomo di minacciare i due.

Aurelio chiederà subito al Palacios di vedersi in privato, incontrandolo alla pensione; nel frattempo Ramon placa i sospetti di Lolita e, con la complicità di José, le confessa che il denaro che ha raccolto lo ha prestato proprio all’amico per dei debiti di gioco.

Buona notizia invece per Azucena, che riceve il consenso di Hortensia ad uscire con Guillermo; la Rubio pensa che presto la ragazza si stuferà e chiuderà da sola la frequentazione. In realtà i problemi li ha Guillermo, che riceve invece il rifiuto categorico del padre di poter corteggiare la ragazza.

Le cose non vanno bene ad un’altra coppia, Dori e Felipe; l’infermiera annuncia infatti all’avvocato di volersi prendere una pausa dalla relazione.