Sopravvissuti anticipazioni: succederà tutto nella prima puntata

La nuovissima serie con Lino Guanciale – Sopravvissuti – è pronta a fare il suo debutto: scopriamo insieme le anticipazioni.

Il 3 ottobre 2022, in prima serata su Rai1, debutterà il nuovissimo prodotto internazionale (Rai, televisione francese e tedesca) – Sopravvissuti – fiction di genere drammatico che vede come protagonista il talentuoso Lino Guanciale. Quest’ultima si articolerà in 6 episodi e mostrerà al pubblico a casa il tragico destino di alcuni membri dell’equipaggio Arianna. Un nobile gesto infatti si trasformerà in un evento inquietante e misterioso.

Nel prossimo paragrafo vediamo insieme cosa ci aspetta dall’episodio pilota, il quale – stando alle anticipazioni – partirà letteralmente con il botto. Si tratta infatti di un prodotto innovativo per la tv italiana, in quanto ha usufruito delle nuove tecnologie e di diversi effetti speciali. Gli attori hanno recitato sulla riproduzione dell’imbarcazione in uno studio cinematografico nella Capitale e successivamente le scene hanno subito diverse ore di post-produzione. Ora, cast e troupe sono pronti per presentare il loro lavoro al pubblico italiano. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Sopravvissuti, la serie debutta con un episodio pilota imperdibile: le anticipazioni

Il primo episodio della nuovissima serie internazionale – Sopravvissuti – debutterà il 3 ottobre su Ra1 in prima serata. La prima puntata si prospetta tragica e coinvolgente: Luca Giuliani (Lino Guanciale) decide di organizzare una traversata oceanica per raccogliere dei fondi da donare in beneficienza. Il gruppo – composto da 12 persone – salpa quindi dal porto di Genova sulla barca a vela Arianna – ma quello che doveva rappresentare un gesto di amore ed umanità, si trasformerà ben presto in una tragedia inevitabile.

I protagonisti vengono colti da un nubifragio; a causa della tempesta, Arianna sparisce da ogni radar e con essa l’intero equipaggio a bordo. Dopo un anno dalla misteriosa scomparsa, la guardia costiera riesce a ritrovare l’imbarcazione, scoprendo che solo 7 membri del gruppo sono riusciti a sopravvivere alla tragedia.

Gli episodi pertanto si concentreranno sulla ricerca della verità: la polizia si renderà conto che il gruppo cela degli oscuri segreti e Luca Giuliani dovrà – come ha affermato lo stesso Guanciale – letteralmente percorrere una discesa nell’inferno. Che fine hanno fatto i 5 protagonisti scomparsi? Per scoprirlo dovremo attendere il debutto ufficiale di Sopravvissuti, in onda in prima serata su Rai 1 dal 3 ottobre 2022.