Mina Settembre 2 anticipazioni: Inizio con il botto, c’è un attentato!

Mina Settembre 2 anticipazioni, inizio con il botto per la fiction di Rai 1: c’è un attentato, ecco cosa succede nella prima puntata.

L’attesa è ormai finita perché, dopo diversi mesi, la seconda stagione di Mina Settembre è pronta a fare il suo esordio; la fiction è davvero una di quelle molto amate dal pubblico ed è pronta a ripartire col botto.

Cosa succederà nella prima puntata, prevista per domenica 2 ottobre? A quanto pare ci sarà un inizio sprint perché, in questa seconda stagione, sarà subito protagonista un attentato.

Mina Settembre 2 anticipazioni prima puntata, inizio con il botto per la fiction di Rai 1: ecco cosa succede, un attentato e non solo

Le trame riprenderanno lì dove si erano interrotte la scorsa stagione, con l’assistente sociale che deciderà di prendersi una pausa dopo aver scoperto che la sua migliore amica è stata l’amante del padre e che Gianluca è suo fratello.

Partita per Procida, la sua vacanza di riflessione verrà interrotta bruscamente, con l’assistente sociale che si ritroverà ad essere costretta a confrontarsi con persone che l’hanno fatta parecchio soffrire.

Stando alle anticipazioni per il primo appuntamento di questa seconda stagione, il personaggio di Giorgio Pasotti sarà protagonista di un terribile attentato; alla notizia di quanto successo a Claudio, Mina tornerà di orsa a Napoli, terribilmente sconvolta da quanto successo.

In ospedale, l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi comincerà finalmente a fare chiarezza sui suoi sentimenti; cosa deciderà di fare? A quanto pare, durante la serata la Settembre capirà di provare ancora qualcosa per il marito Claudio, nonostante il tradimento subito e la sofferenza.

L’attentato susciterà nella protagonista diversi sentimenti e la paura di perdere per sempre Claudio la porterà ad una chiara decisione. Ancora da capire però come si evolverà il rapporto con Domenico, così come quello con l’amica Irene; in questo caso, la Settembre dovrà riflettere ancora di più.

Una nuova stagione è comunque prontissima a partire: appuntamento con le prime puntate per domenica 2 ottobre alle 21:25 circa.