Gufi diversi? Impossibile nessuno ci riesce

Test Visivo: riuscite a trovare l’unico gufo diverso da tutti gli altri? Non tutti ci riescono. E voi siete in grado di scoprire qual è?

Oggi vi proponiamo un nuovo test visivo. Ve lo diciamo subito: non è molto facile, non tutti riescono a risolverlo, ma con tanta pazienza forse potreste riuscirvi.

Quello che dovrete fare è guardare con attenzione l’immagine che vi abbiamo posto sotto e dirci qual è l’unico gufo differente da tutti gli altri.

Tutti questi animali notturni sono identici, quindi, tranne uno. Sapete indicare qual è?

Avete a diposizione, per risolvere questo test, solamente 10 secondi. Il tempo, lo sappiamo è poco, ma provate lo stesso a cercare ed a individuare quello che vi abbiamo chiesto.

Test Visivo: quale gufo è diverso da tutti gli altri?

Forza che state aspettando: fate partire il vostro cronometro.

Ovviamente non è facile trovarlo, ma se non ci riuscite non vi preoccupate non siete gli unici.

Vi possiamo dare un piccolo aiuto: spegnete il cronometro. A questo punto, potete metterci tutto il tempo che volete. E vi suggeriamo di concentrarvi soprattutto nella parte bassa di questa immagine che vi abbiamo posto sopra.

Allora, provate di nuovo a guardare la foto e provate a rispondere. Siete riusciti in questo modo a risolvere il test?

Ovviamente, vi possiamo dare un piccolo suggerimento: se volete provare a dare la risposta esatta dovreste fare almeno un test al giorno, in questo modo dovreste riuscire a capire meglio come rispondere.

Allora, senza avere il limite di tempo, riuscite a trovare il gufo diverso da tutti gli altri?

Se proprio non ci riuscite, non vi preoccupate, vi daremo noi la soluzione. Eccola:

Allora trovare la soluzione al test non è affatto facile. Quello che dovreste avere delle strepitose capacità di osservazione, per riuscire a trovare questa soluzione.

Se non siete riusciti in questo intento, però, non vi preoccupate: come abbiamo già detto in precedenza, forse dovreste solo allenare un po’ di più la vostra mente e cercare di capire come fare a trovare le soluzioni a questi test.

Allora cosa ne pensate di questo nuovo e divertente test? Siete riusciti a trovare la risposta esatta?