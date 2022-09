Vuoi vivere più a lungo? Fai attenzione a questi segnali del corpo

Se si analizza la forza di presa della mano questo aspetto ci aiuta ad analizzare lo stato di salute generale e quali potrebbero essere i rischi a cui il nostro corpo è esposto anche in tarda età.

I muscoli sono molto importanti nel nostro corpo e incidono molto sulla nostra salute generale. Circa l’hand grip, ovvero la forza della presa, si comprendono molte caratteristiche della nostra salute in generale. La forza di presa della nostra mano è come se fosse un parametro in grado di aiutare a predire lo stato di salute generale.

A stabilire questo aspetto molto importante è stata soprattutto la ricerca internazionale che puntualizza un fattore su cui focalizzarsi: la forza di presa potrebbe aiutare i medici a comprendere le probabilità di alcune malattie cardiache e polmonari, cancro e mortalità generale. Entriamo nel dettaglio e cerchiamo di comprendere questa relazione.

Cosa ha stabilito la ricerca

La ricerca si è concentrata su un gruppo di persone di età compresa tra 40 e 69 anni, i partecipanti sono stati sottoposti a esami medici periodici e lo studio si è protratti per circa sette anni, un periodo relativamente lungo. Si è verificato che il 3% dei partecipanti erano morti, mentre quasi il 6% aveva sviluppato malattie cardiache, circa il 2% aveva sviluppato malattie respiratorie e quasi il 6% ha avuto una diagnosi di cancro. Ma è emersa anche una caratteristica molto importante, ossia una sorta di debolezza muscolare, e lo studio ha messo in risalto un aspetto basato su una forza di presa inferiore a 26 kg per gli uomini e inferiore a 16 kg per le donne.

Dallo studio su determinati soggetti si è verificato che per le malattie cardiache il rischio è aumentato del 19% per le donne e del 22% per gli uomini, circa le malattie respiratorie l’aumento è stato del 31% per le donne e del 24% per gli uomini. Circa i tumori l’aumento è stato del 17% per le donne e del 10% per gli uomini. Il tutto è strettamente correlato alla forza di presa, un qualcosa che viene molto spesso sottovalutato, ma che è invece un parametro molto importante per la salute generale del nostro corpo.