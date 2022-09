Una Vita anticipazioni: Ramon scopre quello che ha fatto la polizia

Una Vita anticipazioni 30 settembre: Ramon scopre quello che ha fatto la polizia, cosa succede nella puntata in onda oggi.

Arrivano le anticipazioni per la puntata di Una Vita in onda oggi, prima dell’ultima settimanale (e più lunga) del sabato; Genoveva e Aurelio festeggiano il successo dei laboratori, col Quesada che convince anche la moglie ad annunciare a tutti la gravidanza, mentre Felipe litiga con Dori.

Intanto, Ramon cerca di frenare la preoccupazione di Lolita e, a quanto pare, scopre ciò che realmente ha fatto la polizia: cosa succederà nella puntata di oggi? Ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni 30 settembre, Ramon scopre quello che ha fatto la polizia: cosa succede oggi

Fausto è morto prima di essere definitivamente scarcerato e, da diverso tempo, Ramon è divorato dai sensi di colpa; il Palacios ha finanziato Fidel e la sua squadra per cercare di fare giustizia oltre la legge.

Ciò che in realtà però Ramon non sa è come siano andate realmente le cose: stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, il Palacios scopre che le rappresaglie della polizia non sono finite.

Ramon vede infatti un giovane anarchico prigioniero e rimane totalmente sconvolto dai metodi utilizzati per farlo parlare dagli uomini di Fidel; dove porterà questo rimorso? Aurelio Quesada sembra essere vicino a scoprire la verità sia su Ramon che su Fidel e questo potrebbe essere davvero un guaio per i due.

Intanto, José ha sorpreso Ignacio parlare al telefono in piena notte; il dottore stava conversando con la sua nuova amante, ma cerca di inventarsi una scusa per depistare i sospetti dello zio.

Azucena ha invece finalmente scoperto la verità su Claudia e Guillermo e, senza indugi, ha baciato il Sacristan; Pascual però li ha visti ed ha pesantemente litigato col figlio, che non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo amore per ordine del padre. Che il nuovo rapporto tra Pascual e Hortensia, sempre più disteso e cordiale, non possa contribuire alla formazione della nuova coppia?