Ti sai concentrare nella vita? Dipende che cosa vedi, prova con noi

Ecco un nuovo test per te che ti metterà in difficoltà. Riesci a concentrarti e a vedere i volti? Provaci in questo gioco

Oggi vogliamo proporti un nuovo test di abilità che dovrai affrontare con tutte la convinzione e concentrazione possibile. Come sempre, infatti, ti metteremo davanti ad una prova di logica che potrà essere superata solo facendo leva sulla propria elasticità mentale.

Ricorda che puoi consultare la sezione curiosità del nostro sito per allenarti con nuovi test di abilità, rompicapo, enigmi e tanti altri giochi di intelligenza. Per superare questo dovrai concentrarti e vedere i volti. Provaci.

Concentrati e indica quanti volti vedi nell’immagine

Oggi ti proponiamo un test psicologico molto interessante. Ricordiamo che si tratta solo di un gioco e che non vi è nessuna pretesa di scientificità. In questo test dovrai semplicemente indicare quanti volti riesci a vedere nell’immagine pubblicata, dimostrando qual è il tuo livello di concentrazione.

Prima di rispondere è utile prendersi qualche minuto di tempo per guardare l’immagine con calma e decidere quanti volti si è riusciti ad individuare. Se fai attenzione e non ti fai prendere dalla fretta, infatti, sarà possibile individuare parecchi volti presenti all’intero della raffigurazione.

Questo test visivo richiede grandi capacità di concentrazione e attenzione. Non vi sono compiti specifici, ma servirà semplicemente rispondere ad una domanda: quanti volti vedi nell’immagine? Dopo un primo, superficiale, sguardo, si vede un paesaggio con uno sfondo verde. A balzare subito all’occhio ci sono certamente due bellissimi alberi, che comunicano tranquillità e spensieratezza. Tuttavia, concentrandosi il necessario, è possibile osservare altre figure.

L’immagine proposta ha lo scopo di attivare i neuroni e supportare l’acuità della vista. Chi osserva focalizza il suo sguardo e la sua attenzione sul disegno in figura. Tuttavia, dopo pochi secondi possono essere visibili altre figure come gli sguardi e i volti disegnati da chi ha realizzato l’immagine.

Si tratta di una raffigurazione creata ad arte per metterci in difficoltà con stimoli visivi diverso. Ma nel momento in cui si fa maggiore attenzione è possibile vedere le immagini nascoste. Le illusioni ottiche sono molto utili per quanto riguarda lo studio del funzionamento del cervello e vengono usate molto nei test proiettivi della personalità e come antistress.