Sabrina Salerno, la giacca non si abbottona: tutto in primo piano per la cantante, più elegante e sensuale che mai.

Finita l’estate, Sabrina Salerno ha ricominciato nuovamente a riprendere i ritmi di lavoro consueti, mantenendo quel fascino unico che ormai da decenni la rendono un’icona di sensualità italiana.

Oltre che come cantante, la Salerno è conosciuta anche come modella, negli ultimi tempi sempre più attiva sui social; nel nuovo post la vediamo indossare una giacca che non si abbottona e, le curve abbondanti, sono tutte in primo piano.

Sabrina Salerno, la giacca non si abbottona: tutto in primo piano nel nuovo scatto da modella

Con le foto pubblicate su Instagram, la Salerno riesce sempre ad alzare la temperatura; superati i cinquant’anni la cantante è più bella che mai e, col suo corpo da sogno e le sue curve mozzafiato, si mette spesso in gioco anche come testimonial e modella per vari marchi di moda.

Di recente, Sabrina ha indossato un abito targato Elisabetta Franchi, stilista celebre in tutto il mondo; come si vede dalla foto pubblicata sul suo profilo Instagram, la Salerno è seduta su un divano mentre indossa una giacca verde che sembra essere davvero molto stretta, oltre che cortissima.

Alle lunghe gambe è lasciato ampio respiro, così come grazie ai bottoni rimasti aperti al prosperoso décollété della cantante, che sembra pronto ad esplodere; chiudono l’outfit i tacchi altissimi, che aggiungono un tocco di sensualità ed eleganza alla Salerno.

Insieme a lei, all’evento, presente anche Alba Parietti (che lascia intravedere dettagli particolari) e ovviamente la stilista; tre donne dalla grande personalità e dotate di infinita bellezza.

Il post è stato sommerso di like dal pubblico, sempre incantato quando Sabrina decide di mostrarsi; tantissimi anche i commenti nello spazio apposito, da altri vip e non solo.

“Bellissime” scrive Sandra Milo, che commenta spesso le foto della cantante con elogi e complimenti; più epslicito e articolato invece un fan, che scrivendo “complimenti a te ed Alba ❤️❤️ Donne così ahimè non se ne trovano più di questi tempi 👏👏👏👏👏💚💚☘️☘️” mostra tutta la sua ammirazione per la Salerno così come per la Parietti.