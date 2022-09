Un affondo ritenuto eccessivo persino dagli avversari di Giorgia Meloni quello della giornalista palestinese Rula Jebreal. La donna ha tirato in ballo questioni familiari.

Un attacco degno di Sofocle: le colpe dei padri che ricadono sui figli. La giornalista palestinese Rula Jebreal sempre più agguerrita contro la leader di Fratelli d’Italia dopo il suo trionfo alle ultime elezioni.

Il volto noto della tv palestinese sui social ha condiviso un pezzo in cui si rispolverava il passato del padre di Giorgia Meloni. La giornalista, a corredo del post, ha scritto: “Durante la sua campagna elettorale, Giorgia Meloni, il nuovo Primo Ministro italiano, ha promosso un video di stupro in cui si afferma che i richiedenti asilo sono criminali che vogliono sostituire i cristiani bianchi. Ironia della sorte, il padre di Meloni è un famigerato trafficante di droghe/criminale condannato che ha scontato una pena in una prigione”.

La domanda è sorta a tutti spontanea: cosa c’entra? Le parole di Rula Jebreal hanno suscitato reazioni inevitabili. Giorgia Meloni è subito intervenuta per ricordareche lei non ha più avuto contatti con il padre fino alla morte dell’uomo. Meloni, questa volta, ha trovato sostegno anche in alcuni avversari politici come Carlo Calenda che ha invitato Rula Jebreal a svolgere il suo lavoro di giornalista in modo più serio. Calenda ha, inoltre, esortato Jebreal a rimuovere il post in quanto – a suo dire – potrebbe accrescere i consensi e le simpatie verso Giorgia Meloni.

Nessun commento da parte di esponenti del Partito Democratico per il momento. La giornalista, per tutta risposta, sempre sui social, ha ribattuto: “La Meloni non è colpevole dei crimini commessi da suo padre, ma spesso sfrutta i reati commessi da alcuni stranieri, per criminalizzare tutti gli immigrati, descrivendoli minaccia alla sicurezza. In una democrazia ci sono responsabilità individuali, non colpe/punizioni collettive“. Va ricordato che la vicenda del padre di Giorgia Meloni risale a 27 anni fa, quando l’uomo venne condannato in Spagna a nove anni di reclusione per narcotraffico. La leader di Fratelli d’Italia, all’epoca, aveva 18 anni e già da sette non aveva più contatti con il padre. Ma questo Rula Jebreal non lo ha precisato.