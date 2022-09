Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento di oggi per quanto riguarda l’amata soap opera.

Anche oggi, 30 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle signore, ovvero il programma che ci tiene sempre incollati al piccolo schermo e che ci piace moltissimo.

Come sappiamo la settima stagione è iniziata da poco ma già abbiamo avuto modo di vedere vari colpi di scena, vediamo quindi che cosa succederà oggi e soprattutto come finisce la loro relazione, o meglio il loro incontro.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Gemma e Marco si incontrano….

Quella di oggi è la quindicesima puntata e possiamo vedere che finalmente Vittorio ha ritrovato tutto il suo entusiasmo per quanto riguarda il lavoro, specialmente dopo l’incontro che ha avuto con Adelaide.

La Contessa, infatti, ha capito che non le conviene sfidare il Commendatore sul campo dove è forte perchè perderebbe e per questo motivo si sta convincendo sempre di più che l’unica mossa giusta da fare è rivendere le sue quote proprio a lui.

In questo modo, il Conti, potrebbe tornare come l’unico investitore del noto grande magazzino di moda milanese, avendo quindi la più ampia possibilità di decisione che ci possa essere.

Ma qualcosa, come spesso accade, non va assolutamente come nei piani, perchè mentre si sta per firmare l’accordo Adelaide si tira indietro all’ultimo momento e questo fa si che le carte vengano rimescolate nuovamente da capo.

Cosa succederà quindi ai piani alti del noto grande magazzino? Nel mentre però succede qualcosa di molto particolare, ovvero Gemma e Marco si incontrano per la prima volta, dopo la scelta del giovane di vivere il suo amore con Stefania ed hanno un normale incontro, questa volte niente scontri.

Possiamo poi assistere anche all’invito di Armando nei confronti di Alfredo di venire a lavorare proprio nel grande magazzino, e Matilde è assolutamente convinta che il marito ridarà i soldi che ha incassato dall’assicurazione dopo l’incendio al negozio di mobili.

Purtroppo, però la speranza della Sant’Erasmo resterà tale, quanto da lei auspicato non succederà assolutamente, anzi potrebbe succedere ben altro. Per il momento non possiamo sapere che cosa succederà ma siamo certi che non perderemo i prossimi appuntamento in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa su Rai1.