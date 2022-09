Gratta e vinci: con questi trucchi vinci quasi sicuramente!

Se sei alla ricerca di consigli utili, ti mostriamo alcuni trucchi che aumentano le probabilità di trovare Gratta e Vinci vincenti

In un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo in questi mesi, è assolutamente comprensibile cercare delle soluzioni per far fronte ai rincari dei prezzi di energia, carburante e prodotti di prima necessità.

Uno dei metodi più utilizzati e diffusi ne nostro Paese è certamente quello di affidarsi alla fortuna e tentare il colpaccio con i biglietti della lotteria. Tuttavia, si tratta di un metodo particolarmente complesso, ma vogliamo mostrarti alcuni trucchi che aumentano le probabilità di trovare Gratta e Vinci vincenti.

Ecco i trucchi per trovare Gratta e vinci vincenti

Importa poco se siano Gratta e Vinci online, da 5 euro o i classici dei numerissimi, i tentativi per trovare i biglietti vincenti sono sempre molteplici. Si tratta, infatti, di uno dei passatempi più utilizzati dagli italiani che intendono tentare la fortuna.

Tuttavia, spesso si cade in una tossica dipendenza che può solo far male (oltre a far perdere molti soldi) a chi ne è coinvolto. In questi casi, quindi, il consiglio è quello di evitarne l’acquisto e rivolgersi a chi può dare una mano concreta.

Nonostante siano numerosi gli annunci e le promesse (sia online che offline) riguardo incredibili metodi per trovare con certezza i gratta e vinci più vincenti, vogliamo specificare che non esiste un modo univoco che permette di vincere con sicurezza. L’unica cosa che si può fare è osservare le statistiche e provare dei trucchi per aumentare le probabilità di vincita.

Ad esempio, il New Super Sette e Mezzo, secondo le statistiche, garantisce 1 biglietto vincente ogni 8,18, offrendo premi superiori alla cifra giocata. Dunque, il biglietto vincente che garantisce il premio da 200mila euro potrà essere trovato con una frequenza di 1 ogni 6 milioni di biglietti.

Ma non solo: il concorso Cuccioli d’oro garantisce 1 biglietto ogni 7,19, con vincite mai inferiori ai 3 euro. M’ama non m’ama, invece, garantisce 1 biglietto vincente ogni 7,03, Puzzle 1 biglietto vincente ogni 6.960.000, mentre Dolce Natale 1 biglietto ogni 8.160.000, con 200 mila euro di montepremi.

Dunque, non esistono riti o metodi particolarmente innovativi per dare la certezza di una vincita. Ma si può sempre contare sulla statistica.