Dimagrire: come ingannare l’appetito e perdere peso

Se nelle ultime settimane hai preso qualche chilo e vorresti rimetterti in forma, ti mostriamo come dimagrire ingannando l’appetito

Si sa, durante l’estate è più facile cedere alla voglia di assaggiare un manicaretto che ci rinfresca e che, spesso, rappresenta uno spuntino di troppo. L’aria di mare e il caldo dell’estate spesso può mettere facilmente appetito, ma a volte ci si lascia andare senza tener troppo conto della bilancia.

È quindi semplice prendere un po’ di peso nei periodi di relax e riposo; dunque, se nelle ultime settimane hai preso qualche chiletto di troppo e vorresti rimetterti in forma, ti mostriamo come dimagrire. Ecco il metodo che ti permette di ingannare l’appetito e perdere peso.

Ecco come perdere peso

Prima di iniziare è importante ricordare che se hai problemi di peso che necessitano di un consulto di un esperto è utile rivolgersi ad un nutrizionista o dietologo. Questo articolo non intende sostituirsi a nessun consiglio o parere di un esperto ma vuole solo essere una guida con alcuni consigli di buon senso.

È importante, infatti, evitare di prendere scelte drastiche e senza nessun fondamento. Se vuoi avere informazioni utili che ti fanno capire come perdere peso in modo efficace allora ti sarà utile sapere che il National Health Service ha pubblicato dodici regole a riguardo.

La prima regola da utilizzare per perdere peso è quella di non saltare mai la colazione. Questa, infatti, ci permette di assumere nutrienti fondamentali per la nostra dieta, evitando dunque di cadere nell’errore di fare molteplici spuntini durante la giornata.

La seconda regola consiste nel rispettare la regolarità dei pasti, ovvero mangiare in orari consoni in modo da bruciare correttamente le calorie a ritmi più elevati. La terza regola stabilisce di consumare abbondante verdura e frutta, in quanto sono alimenti con pochi grassi e molte fibre, vitamine e Sali minerali.

La quarta regola riguarda l’idratazione, è infatti importantissimo bere molta acqua durante la giornata: almeno 2 litri. La quinta regola non può che essere quella che raccomanda di fare molta attività fisica, mentre la sesta regola è quella di alimentarsi con cibi ricchi di fibre.

Per quanto riguarda la settima regola, è assolutamente consigliabile leggere in maniera corretta le etichette dei prodotti. In questo modo ci aiuteremo a scegliere i cibi più sani e con un apporto calorico minore, oltre a meno grassi. L’ottava regola è quella di usare piatti più piccoli per ottenere porzioni minori; la nona regola è quella di non rinunciare rigorosamente ad alcun alimento, concedendoci ogni tanto qualche sfizio.

La decima regola è quella di evitare di acquistare e tenere in casa cibo spazzatura, mentre la undicesima e dodicesima regola raccomandano di ridurre il consumo di alcool e organizzare i pasti.