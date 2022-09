Una Vita anticipazioni: Rodrigo si sente male

Una Vita anticipazioni 29 settembre, Rodrigo si sente male: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela di Canale 5.

Anche oggi, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita in onda oggi; finalmente, Azucena ha scoperto la verità su Claudia e Guillermo e si è finalmente riavvicinata al Sacristan, baciandolo.

Per quanto riguarda i laboratori, tutto procede secondo i piani per Aurelio e Genoveva; il Quesada libera Rodrigo dopo che questo ha rifiutato di lavorare nuovamente per lui, anche se tornando da Valeria scopre un’amara verità. Cosa succede oggi? Rodrigo si sente male, ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni 29 settembre, Rodrigo si sente male: cosa succede oggi

L’incubo sembra essere finalmente finito per Rodrigo, che dopo diverso tempo in fuga e poi prigioniero è di nuovo libero; tornando da Valeria, scopre però che sua moglie non ha dimenticato David, tanto che lo sta baciando.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, vedendoli insieme, Rodrigo si sente male; David e Valeria lo soccorrono, ma la pianista vedendo il marito in difficoltà chiede all’altro di andarsene.

Rodrigo entra quindi in casa di Valeria e, quando si riprende, decide di curiosare in giro; il chimico scopre una lettera scritta da Valeria tempo fa e a lui indirizzata, dove confessa di essersi innamorata di un altro. Cosa deciderà di fare Rodrigo? Lascerà la moglie oppure cercherà di riavere il suo matrimonio?

Problemi d’amore anche per Felipe, che dopo la gioia di sentirsi meglio ed essersi di nuovo innamorato, è molto insospettivo del comportamento di Dori; dopo averla vista perplessa all’annuncio della loro relazione, chiede spiegazioni circa una lettera ricevuta. L’infermiera però reagisce davvero male e si sente controllata; prima o poi deciderà di raccontare la verità all’avvocato, prima che la scopra?

Restate con noi, come sempre, per le anticipazioni quotidiane delle puntate di Una Vita (e non solo) previste nel palinsesto di Canale 5. Come si svilupperanno le trame avviate?