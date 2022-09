Schettino può lasciare il carcere? La notizia shock che sorprende in molti: ecco cosa potrebbe succedere.

Come in molti ricorderanno, Francesco Schettino è noto per essere l’ex-comandante della Costa Concordia che, nel 2012, ha colpito uno scoglio sottomarino nei pressi dell’Isola del Giglio con conseguente capovolgimento, che ha causato la morte di 32 passeggeri.

Portato a processo, Schettino è stato condannato ad una pena di 16 anni di carcere, che sta scontando a Rebibbia; l’ex-comandante potrebbero però ora uscire, ecco la notizia shock.

Schettino può lasciare il carcere? Ecco perché, la notizia shock che sorprende in molti

Stando a quanto riportato da RaiNews, ci potrebbero essere importanti novità per Francesco Schettino; per lui ci potrebbe essere infatti l’opportunità di uscire dal carcere per scontare la pena in una misura alternativa.

Come riporta appunto RaiNews, alcune fonti vicino al carcere segnalerebbero come sia stata avanzata per lui la richiesta di digitalizzare alcuni processi; in pratica, sarebbe impegnato in questa mansione presso la Discoteca di Stato.

In carcere dal 2017 dopo la condanna subita nel processo, Schettino (come mette in evidenza la fonte) pare abbia maturato il termine che gli consente di accedere a misure alternative, essendo arrivato a scontare quasi già metà della pena. Per questo, potrebbe i accedere ai benefici previsti dalla sua attuale situazione detentiva, qualora venissero acconsentite e autorizzate.

Già da anni, come sottolinea questa volta l’Ansa, Schettino è impegnato in lavori socialmente utili; la nuova attività che andrebbe a svolgere, come si legge assegnata a detenuti meritevoli e capaci, per rendere immateriali testimonianze e atti giudiziari fondamentali risalenti a diversi decenni fa.

L’operazione si svolgerebbe in un ambiente videosorvegliato nella casa circondariale, scansionando le varie carte che compongono i fascicoli nell’ordine preciso in cui le trovano aiutati dalla supervisione di archivisti-formatori; il materiale audio e video realizzato dalle carte viene poi conservato nella banca dati dell’Archivio di Stato.

Potrebbe essere un’importante opportunità per Schettino, cercando di ricominciare una nuova vita aiutando con un importante lavoro di archiviazione della memoria storica.