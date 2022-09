Elisabetta Canalis censurata, foto eccessiva? La sensualità oltre ogni limite dell’ex-velina è troppo per i social.

Dopo un’estate da protagonista fra set fotografici per Intimissimi e momenti di relax in costume, col bikini pronto a enfatizzare il suo corpo da sogno, Elisabetta Canalis è ancora protagonista.

Amatissima da tutti, la conduttrice è stata tra le più seguite della Milano Fashion Week, dove ha avuto modo di posare anche come modella; la sua foto viene però censurata sui social, sensualità davvero oltre ogni limite.

Elisabetta Canalis censurata, foto eccessiva? Sensualità infinita

La bellezza della Canalis è ormai nota a tutti da decenni ma, di recente tornata protagonista del nostro mondo dello spettacolo e superati i quarant’anni, pare che Eli sia più in forma e bella che mai.

Di recente, ha infiammato il web postando sul suo profilo Instagram una foto che, come modella, la vede posare solamente con un paio di jeans, completamente senza veli sopra.

Girata di profilo, la foto in bianco e nero lasciava intravedere parte del florido décollété dell’ex-velina, che nel corso degli anni si è spesso anche prestata per alcuni calendari sexy.

La foto sul suo profilo è stata però bannata da Instagram, cosa che invece non è successa al fotografo Andrea Varani, che nel pubblicarla è stato ben attento a nascondere con una linea il dettaglio bollente offerto dal meraviglioso corpo della Canalis.

Sul profilo del fotografo non ha commentato solamente l’ex-velina, ma anche tantissimi fan che si scagliano appunto con la censura; in primis, per motivi ideologici e, in seconda battuta, perché li priva di una vista davvero mozzafiato.

“Ci accontentiamo di questa 😢” scrive un fan in risposta al commento della Canalis, mentre un altro specifica: “Bellissima foto!! Senza censura meglio però 🤪”, con tanti altri commenti che oltre ad enfatizzare la bellezza della conduttrice si complimentano anche col fotografo per lo scatto.

Eli, quando posta, è sempre capace di infiammare il pubblico con tutto il suo fascino; anche dopo anni, sono ancora tutti pazzi di lei, regina della fashion week e non solo.