Verissimo: l’annucio bomba di Iva Zanicchi lascia senza parole Silvia Toffanin

Iva Zanicchi fa una confessione shock a Verissimo: “lì ho scoperto di essere incinta”. Ecco cosa ha rivelato la nota cantante durante la trasmissione di Silvia Toffanin.

Iva Zanicchi è sicuramente una delle cantati più amate del momento, ora è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori anche grazie alle sue comparse in tv. Recentemente è stata ospitata a Verissimo, proprio qui avrebbe fatto una confessione shock a Silvia Toffanin. Siete curiosi di scoprire cosa ha rivelato? Vediamolo insieme.

Verissimo è uno dei programmi più seguiti dal pubblico a casa, in molti non vedono l’ora che arrivi il sabato per scoprire tutti i gossip dei vari ospiti che passano nello studio di Silvia Toffanin.

Proprio la nota conduttrice è riuscita a conquistare il cuore e la fiducia del pubblico grazie alle sue numerose interviste. Ma non solo, Silvia è in grado di mettere sempre a proprio agio gli ospiti della trasmissione, tanto da farli sentire a casa loro.

Ora però al centro dei gossip troviamo Iva Zanicchi, la cantante avrebbe fatto una confessione shock durante la trasmissione di Verissimo. Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue parole.

Iva Zanicchi fa una rivelazione shock a Silvia Toffanin

Domenica scorsa è andata in onda un’altra imperdibile puntata di Verissimo. Silvia Toffanin come tutti i sabati ha accolto numerosi volti del mondo dello spettacolo. Tra i tanti personaggi ha sicuramente spiccato, Iva Zanicchi.

Ma attenzione per l’occasione è venuta insieme ad un suo noto collega, ovvero Al Bano. I due si frequentano spesso sia per motivi lavorativi che per amicizia. Ma durante la puntata, Iva ha fatto una confessione che lasciato tutti a bocca aperta.

La cantante ha rivelato che durante un suo spettacolo ha dovuto interpretare una “una ragazza carina e vergine” ma in realtà lei era incita. Ai tempi nessuno lo sapeva, lei stessa ha rivelato ” Mi vergognavo. Ho cominciato a star male. Mia madre mi fece una camomilla. E lì ho scoperto di essere incinta ed è nata quella meraviglia”.

Una storia incredibile che lasciato i fan senza parole. Voi cosa ne pensate?