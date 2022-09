Una Vita anticipazioni: Azucena ascolta tutto di nascosto

Una Vita anticipazioni 28 settembre, Azucena ascolta tutto di nascosto: ecco cosa succede nella nuova punta della telenovela.

Come ogni giorno, anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, che continua a far avanzare le trame di questi giorni; Aurelio è sempre più convinto che dietro l’omicidio di Fausto ci siano Ramon e Fidel, mentre quest’ultimo è chiaramente attratto (e ricambiato) da Lolita.

Intanto, Liberto cerca di consolare Guillermo, triste e sconsolato per il disprezzo di Azucena: cosa succede oggi? A quanto pare, Azucena ascolta tutto di nascosto, ecco le anticipazioni.

Guillermo è innamoato di Azucena ormai da tempo e, anche se non lo ha mai detto chiaramente, anche lei si è subito invaghita del giovane Sacristan; prima Claudia poi Angel li hanno però allontanati.

Ora che sembrava finalmente arrivato il momento per i due di stare insieme, Azucena ha visto Claudia, pagata da Angel, baciare Guillermo, ed è quindi arrabbiatissima.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, Liberto per aiutare i due giovani andrà a parlare con Claudia, scoprendo la verità; nascosta, anche la figlia di Hortensia ascolta la confessione della sua compagna di ballo e dunque si lascia tutto alle spalle facendo pace con Guillermo.

Intanto, Felipe ha annunciato ai vicini il suo fidanzamento con Dori, ma l’infermiera non è apparsa molto entusiasta; l’avvocato chiede quindi spiegazioni alla donna, che cerca però di negare. Felipe non ci crede e cerca dunque di capire cosa sta succedendo a Dori…

Aurelio e Genoveva hanno inaugurato i laboratori chimici e la Salmeron suggerisce al marito di creare i magazzini altrove, lasciando stare i commercianti; il Quesada non è della stessa opinione, ma è pronto a liberare Rodrigo che però, tornando da Valeria (che si è di nuovo scontrata con Genoveva), la trova ancora una volta con David. Con chi deciderà di stare Valeria, con Rodrigo o con David?