Mara Venier contro Maria De Filippi: com’è andata?

Avete visto come sono andati gli ultimi ascolti tv? Ecco chi ha vinto tra Mara Venier e Maria De Filippi. Da non credere, scopriamo insieme come sono andati i dati Auditel nella giornata del 25 settembre.

Mara Venier e Maria De Filippi sono due grandi volti della televisione italiana. Ora però, le due colleghe hanno dovuto confrontarsi con altri programmi in termini di ascolto. Ma chi avrà vinto? Vediamolo insieme.

Domenica 25 settembre è stata sicuramente una giornata piena di novità. In primis per quanto riguarda le elezioni politiche, infatti la maggior parte dei programmi televisivi si sono dovuti adattare allo spoglio delle schede elettorali in diretta.

La sfida principale è stata tra Enrico Mentana con la celebre Maratona Mentana e Bruno Vespa con lo speciale Elezioni di Porta a Porta. In moltissimi hanno seguito i programmi fino a tarda notte per scoprire il vincitore. Ma alla fine ad avere la meglio è stato Bruno Vespa con il 18,7% di share, mentre Mentana ha il 12,3%.

Ma non è finita qui, nella giornata di Domenica anche le queen della televisione, ovvero Mara Venier e Maria De Filippi si sono sfidati in termini di ascolto. Ma chi avrà vinto? Scopriamo insieme i risultati.

Mara Venier o Maria De Filippi? Ecco chi ha vinto

Come dicevamo questa è stata una domenica piuttosto impegnativa per tutti gli italiani. In molti si sono recati ai seggi per votare, ma altri hanno anche seguito gli spogli attraverso i vari programmi di informazione.

C’è invece chi ha voluto distrarsi con altre trasmissioni come ad esempio Amici 22 o Domenica In. Le due oltre ad essere colleghe sono anche molto amiche, ma quando si parla di lavoro e ascolti non guardano in faccia a nessuno.

Infatti, da quanto è emerso Maria De Filippi ha ottenuto degli ottimi risultati rispetto al programma di Mara Venier. Infatti, la nota conduttrice ha ottenuto il 23,5% di share. D’altronde Amici è uno dei programmi più amati dal pubblico a casa, impossibile perderserlo. Un risultato incredibile.

Voi cosa ne pensate?