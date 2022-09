Diletta Leotta, un sogno per pochi alla radio! La conduttrice splendente prima di andare in onda, la sua bellezza lascia sempre senza fiato.

Diletta Leotta non è mai uscita dai radar del gossip, così come i fan non hanno mai smesso di seguirla con attenzione; negli ultimi anni la conduttrice è diventata un’icona di sensualità ed è sempre sotto i riflettori.

Su Instagram, prima di una diretta in radio, la Leotta si è mostrata in tutto il suo splendore in una nuova foto; sul posto di lavoro è davvero un sogno per pochi, bellezza da urlo.

Diletta Leotta, un sogno per pochi alla radio! La conduttrice splendente: eccola

Quando posta Diletta Leotta, i fan sono già pronti ad essere meravigliati; il tempo del bikini è finito, ma la conduttrice sa incantare anche sul posto di lavoro con tutta la sua bellezza.

Nel nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la Leotta ha mostrato una foto che la immortala seduta sulla postazione radio di Radio 105, coi capelli biondi mossi e un dolce accenno di sorriso; come vediamo, la canottiera nera è davvero strettissimo ed esalta pienamente il suo prosperoso décollété.

Una visione davvero magnifica, che lascia tutti senza fiato; “Daily life 🎧💛” scrive lei nella didascalia, incantando per l’ennesima volta i suoi milioni e milioni di follower.

Quasi 150mila i like alla foto, un numero che è destinato sicuramente ad aumentare; tantissimi anche i commenti, dove una sfilza di commenti in diverse lingue esaltano il fascino della Leotta.

“Penso di amarti😍😍” scrive un fan, mentre in tantissimi esaltano la pettinatura e i vestiti della Leotta; qualcuno inoltre invita, in maniera ironica, ad usare lo zoom. Ancora una volta, la Leotta incanta.

Il suo cuore, intanto, pare essere di nuovo impegnato; di recente infatti si è mostrata pubblicamente al matrimonio del fratello, anche sui social, con Giacomo Cavalli. A questo punto, la relazione tra la conduttrice e l’imprenditore e modello 28enne, dopo tanto gossip, sembra essere ufficiale.