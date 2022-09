Claudia Mori, parole che tolgono il fiato: ecco cosa ha confessato l’attrice e cantante su suo marito, da non credere.

Arrivata al successo come attrice negli anni ’60 e ’70, Claudia Mori è conosciutissima dal pubblico per la sua attività artistica, in larga parte legata anche alla figura di Adriano Celentano.

I due si sposano a metà degli anni ’60 in gran segreto e, da quel momento in poi, resteranno sempre insieme affrontando gioie e anche diversi problemi; sempre e comunque, però, uniti. Per questo, non sorprendono le parole della Mori sul marito, davvero da togliere il fiato.

Claudia Mori, le parole che tolgono il fiato sul marito Adriano Celentano: eccole

A conti fatti, la Mori e Celentano sono sposati da quasi sessant’anni: i due sono cresciuti insieme artisticamente e umanamente, coltivando giorno dopo giorno un amore che è diventato un esempio per milioni e milioni di fan.

Nella vita privata hanno costruito una meravigliosa famiglia, mentre in quella lavorativa collaborano insieme all’etichetta Clan Celentano, di cui la Mori è amministratrice delegata dal ’91; i due sono quasi un corpo e un’anima, tanto che la Mori non potrebbe sopportare la perdita di Celentano.

Come riporta il sito donna.fidelityhouse.eu infatti, in un’intervista di qualche tempo fa la produttrice avrebbe dichiarato come prega costantemente che Adriano non se ne vada prima di lei.

“La sera quando vado a letto recito la mia preghierina e, la prima cosa che dico, è che, se dovesse mancare uno dei due tra me ed Adriano, spero di essere io, perché non sopporterei il contrario” pare abbia spiegato, con parole commoventi che dimostrano davvero un amore smisurato.

Con Adriano ha davvero condiviso la vita, nella sua totalità: “Quando ho incontrato Adriano Celentano non era nessuno: ho sposato uno sconosciuto. E da lui e con lui ho avuto tutto quello che si può avere in 50 anni, compresi momenti di grande infelicità” ha aggiunto in merito al loro amore.

78enne lei, 84enne lui, tra due anni Claudia e Adriano festeggeranno i sessant’anni di matrimonio: la speranza dei fan è quella di vederli insieme ancora per molto tempo.