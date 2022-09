Uomini e Donne: Ida ha deciso, wow!

Uomini e Donne, Ida ha deciso: lo fa davvero? Ecco le anticipazioni dalla recente registrazione del dating show di Canale 5.

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata davvero alla grande, con volti nuovi nel parterre e i soliti protagonisti; inoltre, le due troniste di quest’anno, Federica e Lavinia, sembrano essersi già prese la scena.

Intanto, stando alle anticipazioni dalla nuova registrazione, pare che prossimamente ci saranno delle novità per Ida: la Platano lo fa davvero? Ecco cosa è emerso dai rumors.

Uomini e Donne, Ida ha deciso: lo fa davvero? Ecco le anticipazioni dalla recente registrazione

Come sempre, arrivano le anticipazioni per le puntate via via registrate dal dating show; Ida tornerà subito protagonista di Uomini e Donne, dopo aver chiuso definitivamente con Riccardo.

A quanto pare infatti, stando alle anticipazioni provenienti dalle recenti registrazioni e riportate da Uominiedonneclassicoeover (riprese dal sito Gossip e TV), la Platano deciderà di uscire con un cavaliere del parterre.

Ida finalmente riuscirà a trovare l’amore? Intanto, ci sarà anche un confronto al centro studio tra Roberta e Alessandro; dopo una lunga discussione, i due decideranno quasi a sorpresa di ritornare a frequentarsi.

Niente da fare invece per Gemma, che in questa edizione pare continuare a non avere molta fortuna; la storica dama torinese decide infatti di mandare via il corteggiatore sceso precedentemente per lei. Nono sboccerà la scintilla per lei nemmeno quest’anno? Il programma comunque è ancora lungo.

Quanto al trono classico invece, Federico Nicotera presenterà la sua esterna con Carola, che pare non essere andata nel migliore dei modi; i due si rendono conto di non piacersi a vicenda.

Alessio, uno dei corteggiatori, pare che farà una dichiarazione a Lavinia, anche se in precedenza aveva chiesto alla produzione di poter uscire con Federica; così come l’Aversano, anche la Mauro sembra avere una forte personalità e di certo non mancheranno le scintille. Chi sarà il primo a colpire positivamente le due nuove troniste?