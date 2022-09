Una Vita, Rodrigo è libero ma non è tutto come sembra: la situazione è sempre più complicata, ecco le anticipazioni per la puntata di oggi.

Anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la seconda puntata settimanale di Una Vita, dove le trame sono pronte ad infiammarsi; Aurelio Quesada ha ribaltato la situazione e, tra inganno e minacce, è riuscito a raggiungere i suoi scopi.

Per questo, Rodrigo Lluch ormai non gli serve più; il chimico viene lasciato libero, ma la situazione per lui è ancora complicata e non è tutto come sembra. Cosa succederà? Ecco le anticipazioni per la puntata di oggi.

Una Vita anticipazioni 27 settembre, Rodrigo è libero ma non è tutto come sembra: la situazione è sempre più complicata

Ormai sembra non ci siano più ostacoli fra Aurelio e i suoi piani; la situazione si è stemperata ed ha rassicurato ai vicini che i laboratori porteranno lavoro e faranno qualcosa di utile per la società e per il progresso, realizzando anche medicinali.

In realtà, per assicurarsi il successo, il Quesada ha anche comprato la stampa minacciando poi il giornalista; ora è tutto pronto e, stando alle anticipazioni, Aurelio e Genoveva accoglieranno tutti gli invitati all’inaugurazione dei laboratori.

Tutto va come previsto e, come da accordi, Rodrigo Lluch dopo aver rivelato la formula viene lasciato libero; recandosi da Valeria per ricominciare finalmente una vita insieme, Rodrigo però la trova fra le braccia di David mentre i due si baciano. Come si scioglierà questo triangolo amoroso?

Intanto, Hortensia e Rosina ringraziano Pascual per il suo intervento; le due sorelle sono state prese a brutte parole da Lopez Aldana, scontento per il trattamento riservato a suo figlio Angel.

Azucena ha chiuso definitivamente col giovane rampollo ma, dopo aver visto il bacio con Claudia, è arrabbiatissima con Guillermo; il giovane Sacristan si confida con Liberto e questo, colpito dalla sincerità dei sentimenti del ragazzo, decide di aiutarlo.

Parlando con Claudia, Liberto scopre che in realtà la ragazza è stata pagata da un certo Angel per baciare Guillermo, ma lei non è innamorata di lui. Tornerà il sereno tra Guillermo e Azucena?