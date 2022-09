Romina Carrisi, si vede troppo: guarda anche tu, la figlia di Al Bano e della Power sfoggia una bellezza incredibile.

35enne di Cellino San Marco, Romina Carrisi ha un nome e un cognome davvero importanti, che richiamano ai suoi genitori; la coppia è stata una delle più amate d’Italia e, a quanto pare, questo amore è passato anche ai figli.

Oltre ad essere protagonista in tv, dove ormai appare spesso come ospite di vari programmi, la Carrisi è molto attiva sui social; elegante, graziosa e bellissima, è capace di lasciare sempre tutti senza parole.

Romina Carrisi, si vede troppo: tutta la sua bellezza

Dopo aver intrapreso una carriera da fotomodella e attrice, la Carrisi pare dedicarsi molto in quest’ultimo periodo alla tv; di recente l’abbiamo vista spesso infatti come ospite fissa di Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone.

Sempre graziosa ed elegante, gli spettatori in questi anni non hanno potuto fare a meno di notare tutta la sua bellezza, che emerge prepotentemente anche sulle foto presenti sui social.

In un post, la Carrisi ha voluto raccogliere alcuni scatti di questi ultimi anni, tra cui ce n’è anche uno che la mostra più sensuale che mai; immortalata nel reparto intimo, Romina indossa infatti (con tanto di cappello da poliziotta) un particolare reggiseno a balconcino color carne, ornato di pizzo.

Spiritosa, semplice e affascinante, Romina sfoggia una sensualità sorprendente che non ha di certo lasciato indifferenti tutti i fan; sono stati infatti tantissimi i like al post pubblicato dall’attrice, così come anche i commenti nell’apposito spazio.

“Meravigliosa sei dolcissima Romina” scrive una fan, accodandosi a tanti altri che mettono in risalto anche tutta la sua bellezza; si sprecano gli “stupenda” e “bellissima” per la giovane Romina, anche definita una “diva”.

Con tutta la sua eleganza e il suo fascino, la figlia di Albano e Romina, come i genitori, ha conquistato tutto il pubblico italiano; buon sangue, d’altronde, non mente.