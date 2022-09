Lavastoviglie, ecco quanto risparmi a pieno carico: i consigli per evitare di consumare corrente con quest’elettrodomestico.

Con la crisi energetica che ormai pesa da diversi mesi, ogni dettaglio per poter risparmiare energia è importantissimo; ovviamente, anche in casa coi vari elettrodomestici dobbiamo usare delle accortezze che ci permettono di evitare gli sprechi.

Utilizzandola a pieno carico ad esempio, si può risparmiare davvero tantissimo con la lavastoviglie: ci avevi mai pensato? Ecco alcuni consigli per evitare di consumare corrente e tagliare le bollente dell’energia.

Frigorifero, lavatrice e lavastoviglie: di solito, sono questi gli elettrodomestici che consumano di più nel nostro appartamento. Il frigorifero deve restare per forza di cose sempre attaccato, ma già con l’arrivo dell’inverno possiamo abbassare la temperatura; quanto alla lavatrice, possiamo attivarla in determinate fasce orarie (nel caso avessimo questo contratto) per risparmiare.

Ma come fare invece con la lavastoviglie, necessaria per lavare i piatti, le posate e i bicchieri utilizzati durante i pasti e non solo? Solitamente, l’elettrodomestico consuma a seconda del modello e del lavaggio impiegato.

Come riporta il sito GreenMe, per evitare gli sprechi e cercare di risparmiare non dovremmo mai commettere un errore, ovvero quello di utilizzarla senza averla caricata pienamente.

Impiegando l’elettrodomestico a metà, non soltanto sprecheremo più corrente infatti, ma anche acqua e detersivo; è bene quindi cercare di accumulare il più possibile le stoviglie e far partire il lavaggio col cestello pieno, così come succede per la lavatrice o l’asciugatrice.

Alcuni modelli hanno però l’opzione per un programma a mezzo carico; la durata è più breve (circa 30 minuti in meno) e teoricamente permette di risparmiare acqua e corrente, anche se comunque i consumi non corrispondo alla metà di quelli presenti in un ciclo di lavaggio a pieno carico.

Meglio quindi aspettare che il cestello si riempia tutto e sfruttare al massimo il programma dell’elettrodomestico, così da risparmiare concretamente risorse e soldi.