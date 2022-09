Scopriamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nostra attesissima puntata della soap opera della Rai.

Anche oggi, 27 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore, ovvero il programma che tutti noi abbiamo atteso per tutta l’estate con tantissima ansia.

Come abbiamo avuto modo di vedere in questi primi giorni di messa in onda i colpi di scena non mancano assolutamente, ecco quindi che cosa ci attende per la puntata di oggi dove Adelaide farà qualcosa di molto particolare.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide dice basta

Scopriamo quindi che Stefania ha fatto la presentazione del suo libro con grandissimo successo e sta iniziando anche il suo tour in giro per l’Italia facendo in questo modo conoscere la storia della madre.

La ragazza, infatti è assolutamente convinta che presentando il suo libro la mamma ha molte più possibilità di poter essere scarcerata, Ezio, quindi, molto fiero di quello che sta facendo la ragazza rivelerà tutto a Gloria.

Intanto Umberto non ha assolutamente voglia ed intenzione che la cognata gli possa mettere i bastoni tra le ruote nella sua relazione con Flora, ecco perchè sta pensando seriamente di allearsi con Fiorenza.

Ma prima che tutto abbia inizio sembra che la Contessa perda qualche colpo, capisce infatti che forse ha sbagliato a sfidare il cognato nel suo campo, ovvero l’imprenditoria, ecco quindi che confessa a Matilde di essere pronta a vedere le quote del Paradiso ma a chi?

Arriviamo ad Irene che sembra aver ottenuto quello che voleva dall’inizio ovvero licenziare Clara dal Paradiso, ecco che la povera ex Venere è delusa e per questo motivo si da alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Don Saverio, però è molto in apprensione per quello che sta accadendo e chiede a Gemma di poterle stare vicino, ma anche al paradiso ci sono problemi, ovvero Vittorio deve sostituire Agnese in sartoria e la scelta ricade su Paola.

Ma cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su rai1.