Emma Bonino, probabilmente incredula di essere fuori dal Parlamento, insiste per il riconteggio dei voti.

Saper perdere è un’arte. Un’arte che non tutti conoscono. La ormai ex senatrice di +Europa, Emma Bonino, chiede il riconteggio dei voti. Non ritiene possibile di essere rimasta fuori.

+Europa ha ottenuto il 2,95% delle preferenze. Seppur per pochissimo, questa volta, non entra in Parlamento. Ma Emma Bonino e compagni non ci stanno e chiedono il riconteggio dei voti. “Chiediamo una verifica sui risultati perché il margine di errore è iinfinitesimale. Deve esserci stato una sorta di errore statistico. Lo 0,05% sono poco più di 10mila voti a livello nazionale, a fronte di centinaia di migliaia di schede nulle” – le parole di Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa.

Meno diplomatica Emma Bonino che ha parlato di azione necessaria e dovuta e ha accusato i media di non aver rispettato la par condicio durante la campagna elettorale, di non aver dato adeguato spazio al suo partito. Bonino – che ha perso la sfida all’uninominale di Roma Centro, da sempre roccaforte del Centrosinistra, contro la candidata del Centrodestra Lavinia Mennuni non ha indugiato ad attaccare i media per questo risultato che la vedono perdente: “La richiesta di riconteggio è necessaria e dovuta. Dispiacersi del risultato è tardivo e ipocrita. Non ho molto altro da aggiungere salvo sottolineare il ruolo negativo di media e tv. Abbiamo fatto ricorso all’Agcom e contattato i direttori di tg uno per uno. La par condicio non l’ha rispettata nessuno” – ha detto l’ex senatrice. Nemmeno per un momento Emma Bonino è stata sfiorata dall’idea che, forse, dopo tanti anni, un programma incentrato – non solo ma prevalentemente – su legalizzazione di droghe leggere e aborto potrebbe non essere più così interessante per molti italiani le cui priorità ora sono non morire sotto il peso delle tasse e dei rincari sulle bollette. Per Della Vedova non ci sono dubbi su chi abbia consentito la vittoria del Centrodestra. Non è possibile – a detta di +Europa – che la maggioranza degli italiani si senta rappresentata da Giorgia Meloni. La colpa della vittoria degli avversari, secondo Della Vedeva, è da attribuirsi a Carlo Calenda: “Se hanno una Maggioranza confortevole al Senato è anche perché seggi come quello di Bonino sono andati alla destra in conseguenza della scelta di Calenda e Renzi di uscire dal patto sottoscritto con il Centrosinistra e andare da soli“.