Un nuovo attacco a Giorgia Meloni che ha trionfato alle elezioni. Ad attaccarla un’altra donna: l’attrice romana Sabrina Ferilli.

Quando gli attacchi arrivano da altre donne – specialmente da donne che si sono sempre dichiarate femministe – forse fanno ancora più male. Eppure la vittoria di Giorgia Meloni – che se dovesse diventare Presidente del Consiglio sarebbe la prima donna a ricoprire quel ruolo dal 1946 ad oggi – sembra disturbare molte altre donne.

L’affondo di Sabrina Ferilli è arrivato attraverso Instagram. L’attrice romana ha postato una foto dell’interno di un vagone e un monitor che riporta la comunicazione: “Il treno viaggia in orario.” E sotto la foto il commento sarcastico della Ferilli:“Nuova era!” . Il richiamo al ventennio fascista è chiaro anche se non esplicitato. In molti, in queste ore, stanno puntando il dito contro la leader di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha vinto raccogliendo il 26% dei consensi: il suo è un Governo più che legittimo. Eppure tutti – prima ancora che abbia iniziato – l’accusano di voler riportare l’Italia indietro di un secolo, ai tempi di Mussolini.

Sabrina Ferilli nei giorni scorsi si era espressa contro un altro leader di Destra, il premier ungherese Viktor Orban che, secondo l’attrice, sarebbe colpevole di voler vietare l’aborto o, comunque, di volerne limitare fortemente la possibilità. Punto, questo, decisamente non inserito nel programma di Giorgia Meloni la quale non ha mai parlato di voler abolire la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza entro il terzo mese di gestazione. Le posizioni politiche di Sabrina Ferilli sono sempre state dichiaratamente di Sinistra. Figlia di Giuliano Ferilli, storico segretario della sezione Pci e poi Ds di Fiano Romano l’attrice è stata l’icona della sinistra popolare. Tuttavia un piccolo tradimento ci fu nel 2016 quando dichiarò che avrebbe votato per la pentastellata Virginia Raggi che, all’epoca, correva come sindaco di Roma. Nel 2019, però, ci fu il ritorno nella casa del Pd, con la partecipazione alle primarie. Oggi il commento social conferma le sue posizioni, storicamente critiche verso la Destra. Prima di Ferilli, in meno di 24 ore, Giorgia Meloni è già stata attaccata dal cantante Renato Zero – che ha definito “merde” gli italiani che hanno votato per Fratelli d’Italia – e dallo showman Rosario Fiorello.