Nel mondo dello spettacolo molti non facevano il tifo per Giorgia Meloni. Ma gli italiani hanno premiato la leader di Fratelli d’Italia.

Una reazione forse non inaspettata ma sicuramente eccessiva quella del cantante Renato Zero che ha associato la vittoria di Giorgia Meloni al ritorno ad un regime dittatoriale.

Il primo commento del cantante urlate ai giornalisti fuori dall’Hotel Parco dei Princi, a Roma, è stato: “Ma questo è un regime, stronzi!” L’appellativo “stronzi” , in un primo momento, non era ben chiaro se fosse rivolto ai giornalisti che attendevano l’arrivo della leader di Fratelli d’Italia fuori dall’hotel dove ha sede il partito o se – ancor peggio – fosse rivolto a tutti quegli italiani che hanno votato per Giorgia Meloni. Ma in un secondo momento Renato Zero, reduce dal concerto al Circo Massimo ha sbottato e a quel punto è stato chiaro che i suoi insulti fossero rivolti a tutti coloro che hanno votato per Meloni: “Votate la merda che siete. È un regime, neanche più in hotel si può andare. È un regime.” – le parole del cantante pronunciate scendendo da una grossa Jeep Mercedes nera dai vetri oscurati e avvolto da un enorme piumino nero. In pratica chiunque non la pensi come lui, è stato definito un escremento. Sembra strano detto da un artista che ha fatto della sensibilità la sua cifra distintiva nei testi delle sue canzoni. Eppure è così.

Come lui, ma molto più espliciti, altri artisti che si sono apertamente schierati contro Giorgia Meloni. In barba alla solidarietà femminile tanto sbandierata, l’ultima ad accanirsi contro Meloni è stata Skin, leader e frontwoman degli Skunk Anansie che, su Instagram, ha scritto: “Mi rattrista vedere la mia amata Italia sprofondare verso il fascismo per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Il partito di Giorgia Meloni discende da Benito Mussolini e demonizza profughi e clandestini. Stessa vecchia m…”. La cantante ha inoltre sottolineato come, per colpa di politici come Meloni, i neri in Italia vengano incolpati per qualunque malefatta. Ricordiamo che, tuttavia, il primo senatore nero era di un partito di Centrodestra: il senatore Tony Iwobi della Lega, il quale, però, non è stato ricandidato questa volta. Già nelle settimane scorse diverti personaggi afferenti al mondo dello spettacolo si erano scagliati contro Giorgia Meloni. Addirittura l’influencer di moda Chiara Ferragni aveva invitato gli italiani ad aprire la testa suggerendo chiaramente a chi non dare il proprio voto. Ferragni, in particolare, aveva sostenuto che qualora Giorgia Meloni avesse vinto in Italia sarebbe diventato impossibile abortire e suicidarsi.