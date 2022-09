Padella antiaderente: non fare mai questo errore comunissimo

La padella antiaderente va utilizzata seguendo determinate procedure, si rischia infatti che si danneggi la struttura.

Nel corso degli ultimi decenni, l’uomo è riuscito a potenziare ogni ambito della sua quotidianità. Dalla medicina fino ad arrivare alle nuove tecnologie, per non parlare poi degli innumerevoli strumenti da cucina. Tra questi troviamo anche la padella antiaderente, uno strumento che ci consente di realizzare piatti gustosi senza l’utilizzo di quantità industriali di condimenti.

E’ importante sottolineare tuttavia, che questo strumento risulta essere particolarmente delicato e fragile, occorre pertanto seguire qualche accortezza affinché duri nel tempo. Nel prossimo paragrafo, parleremo proprio dei 7 errori più comuni nel mantenimento delle padelle antiaderenti.

Padelle anti-aderenti: 7 errori da evitare assolutamente

Lavaggio errato

E’ sconsigliato lavare le padelle antiaderenti in lavastoviglie, in quanto le alte temperature potrebbero danneggiarne la struttura. Utilizzate delle spazzole morbide e prodotti specifici per la pulizia di questi strumenti.

Riscaldare la padella quanto è vuota

Parliamo di un errore molto comune, che tuttavia contribuisce al danneggiamento della padella. Avete mai notato che l’antiaderente emana del fumo quando è riscaldata vuota sul fuoco? Questo è segno che state letteralmente corrodendo il velo antiaderente. Ricordatevi sempre di aggiungere un filo d’olio oppure del burro, sui quali la padella può convogliare il calore.

Utilizzare gli utensili sbagliati

Acquistate utensili da cucina e strumenti in silicone oppure in legno. La superficie antiaderente è molto delicata e potrebbe rovinarsi in contatto con coltelli e forchette di metallo.

Spray anti-aderente

Per cuocere gli alimenti, evitate di utilizzare lo spray antiaderente. In commercio ne esistono diversi tipi, tuttavia hanno tutti un difetto: formano con il tempo una patina difficile da rimuovere. prediligete sempre l’olio extra-vergine di oliva.

Temperature troppo elevate

La padella antiaderente consente una cottura perfetta del cibo, senza l’utilizzo di temperature troppo elevate. Queste ultime possono creare uno shock termico e contribuire al danneggiamento dello strato antiaderente.

Fare attenzione alla conservazione

Ricordatevi sempre di mettere della stoffa o un tovagliolo sulla padella, posizionarne una sull’altra potrebbe comportare la formazione di graffi sulla superficie.

Lasciare gli avanzi al suo interno

E’ pericoloso lasciare gli avanzi di cibo in una padella antiaderente, il materiale organico potrebbe compromettere l’efficacia dello strumento e addirittura assumerne il sapore metallico.