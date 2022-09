Gratta e Vinci: così trovi quello vincente!

Ecco alcuni consigli che potrebbero far aumentare le tue probabilità di successo con i Gratta e Vinci: ecco come fare

La premessa da fare, prima di continuare con la lettura di questo articolo, è d’obbligo: è importante evitare di cadere nella trappola della ludopatia, che causa la perdita della ragione e porta a sprecare denaro e salute. È importante acquistare un Gratta e Vinci facendo attenzione al fatto che si tratti di un gesto sporadico, e mai ossessivo.

Spesso si cade nella trappola di voler recuperare dei soldi persi (proprio a causa della lotteria) acquistando in maniera frenetica altri biglietti. Tuttavia, è importante giocare poco e bene. Ecco alcuni consigli su come aumentare (senza acquistare in maniera ossessiva) le probabilità di successo con i Gratta e Vinci.

Ecco come giocare con i Gratta e Vinci

Per sapere di più su questo sistema di gioco a premi è sempre utile consultare l’eurispes (Istituto di Ricerca degli italiani). Secondo la società, che ha effettuato una ricerca nel 2014, il Gratta e Vinci rappresenta il gioco d’azzardo preferito degli italiani. Il 31,7% dei giocatori lo utilizzano almeno una volta all’anno, il 21,3% una volta al mese e, infine, il 10,5% gioca più volte durante la settimana.

Tra le varie tipologie di Gratta e Vinci presenti nel mondo ludico, quello maggiormente vincente (e anche più popolare) è sicuramente il cosiddetto “Miliardario”. Secondo i dati ufficiali si ha 1 probabilità su 4 di vincere, in media. È possibile vincere dai 5 euro in su, la stessa cifra che è necessario spendere se si ha intenzione di acquistare un biglietto.

Ma quali sono i consigli per giocare e aumentare le probabilità di vincita con i Gratta e Vinci? Tenendo conto che i numeri di serie presenti sui biglietti vanno da 000 a 059, è utile ricordare che 4 volte su 5 il tagliando vincente non è tra quelli con il codice “000” o “059”. Dunque, una delle prime cose da fare è verificare quale sia il codice sul biglietto.

Un altro consiglio è quello di verificare se sul biglietto vi è la presenza di macchie. Secondo alcune indagini (non ufficiali) è stata data dimostrazione che i gratta e vinci fortunati hanno nella maggior parte dei casi delle piccole macchie.