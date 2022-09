Carlo e Camilla, il loro segreto è vivere in case separate? I dettagli sul nuovo re e la regina consorte del Regno Unito.

Carlo e Camilla sono di nuovo sotto i riflettori di tutto il mondo, questa volta però per il ruolo che, dopo tanta attesa, finalmente ricoprono; l’ex-principe di Galles è infatti diventato il nuovo re del Regno Unito, succedendo alla compianta regina Elisabetta.

La nuova coppia reale si è dunque già insediata, ma qual è il loro segreto? E’ davvero quello di vivere in case separate? Ecco quanto riportato sull’amore dei due nuovi sovrani.

Carlo e Camilla, il loro segreto è vivere in case separate? L’amore dei due sovrani

I due neo-sovrani stanno insieme da tantissimo tempo, ormai a partire dagli anni ’70; tempo dopo la particolare situazione con lady Diana, Carlo ha sposato Camilla nel 2005.

Ora, stando a un gossip riportato dal sito Cosmopolitan, pare che Carlo III e la sua regina consorte abbiano deciso di riprendersi dai giorni frenetici, stressanti e sofferenti che hanno seguito la morte della regina Elisabetta in case separate.

A quanto riportato, il re ha trascorso la giornata successiva ai funerali ad Highgrove, la residenza che si trova a circa 2 ore da Londra in cui Carlo è solito trascorrere alcuni momenti di pace orma da tempo.

Al contrario invece, sua moglie Camilla pare sia stata a Ray Mill House, magione acquistata nell’anno della separazione dal primo marito, Andrew Parker Bowles, avvenuta nel 1996.

La coppia sembra sia solita trascorrere le proprie vacanze sia in campagna ma anche in case separate; in questo modo, hanno la possibilità di mantenere le proprie abitudini e, soprattutto Camilla, di dedicarsi con molta calma ai figli avuti col primo marito e ai suoi nipoti.

Le due residenze sono comunque vicini e di certo non manca l’occasione per stare insieme; in ogni caso, pare che i due neo-sovrani siano molto rispettosi degli spazi uno dell’altra, un segreto che pare faccia davvero la fortuna di una coppia.