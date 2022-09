Scopriamo insieme quali segni non sembrano essere perfetti per la vita di coppia secondo l’oroscopo, ci saremo anche noi?

Come vi diciamo sempre leggere l’oroscopo è qualcosa di molto particolare e divertente che ci permette di staccare la spina e di entrare in un altro mondo, lasciando tutti i pensieri e le preoccupazioni fuori.

Ecco quindi che oggi vi vogliamo parlare di come alcuni segni dello zodiaco non vanno assolutamente bene con partner ma allo stesso tempo vi ricordiamo che non hanno particolari basi scientifiche e con questo spirito vanno prese le informazioni dell’oroscopo.

Amore: questi segni non vanno assolutamente bene come partner

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed iniziamo con il primo segno, l’Acquario che riesce a far amicizia in modo così semplice, anzi, ecco perchè quando si stanca delle relazioni, sia d’amore che d’amicizia non ha problemi.

Molto spesso va d’accordo con i segni del Leone, dei Gemelli o della vergine ma con gli altri ha seri problemi ad avere rapporti distesi, ecco quindi che se siete in cerca d’amore dovete vedere se l’altra persona appartiene ad uno di questi.

Il prossimo segno è quello dell’Ariete che è molto diffidente ma soprattutto molto egocentrico e questo in una coppia non va mai bene, solamente il Sagittario e l’Acquario sembrano essere in grado di frenarlo un pochino, ma non è detto.

Quindi per chi è nato sotto a questo segno attenzione a quello del vostro compagno perchè se non è uno di questi due ci possono essere vari problemi, creando momenti di tensione e negatività.

Arriviamo al Cancro che ha problemi in particolare a relazionarsi, sia per l’amore, ma anche per amicizia o lavoro, con chi è del suo stesso segno, perchè tutti e due vogliono avere ragione ed essere elogiati per il proprio lavoro.

Tutti e due vogliono che le loro basi siano solide nelle relazioni ma, essendo dello stesso segno si scontrano solamente, quindi se siete in cerca dell’amore mai con una persona che è come voi, con gli altri segni, invece, non ci sono problemi.

Eccoci all’ultimo, ovvero lo Scorpione, che ha sempre mille problematiche da risolvere e non trova mai pace, cercano sempre lo scontro, o forse il loro modo di fare assolutamente indecifrabile crea questo.

Ha un rapporto particolare con il Sagittario con il quale non riesce mai e poi mai a trovare un punto d’accordo, indipendentemente quale sia, quindi prestate attenzione a queste informazioni.