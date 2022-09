Rosa Perrotta: shock per quello che ha dichiarato sul figlio

Rosa Perrotta è stata sicuramente una delle troniste più discusse di Uomini e Donne. In queste ore è emersa una polemica per via di alcune sue dichiarazioni sul figlio. Scopriamo nel dettaglio cosa ha detto.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati dal pubblico a casa, ora però a far discutere sul web è stata Rosa Perrotta. L’ex tronista avrebbe fatto infuriare alcuni utenti per via dell’asilo extra lusso del figlio. Vediamo nel dettaglio le sue parole e di cosa si tratta.

Nelle ultime ore, Rosa Perrotta è tornata al centro dei gossip a causa di una grossa polemica. A quanto sembra, l’ex tronista avrebbe mostrato sul suo profilo Instagram cosa mangia all’asilo suo figlio Ethan. Si tratta di un menù ricco e dettagliato a base di piatti gourmet, proprio questo dettaglio avrebbe fatto infuriare i suoi followers.

Non è la prima volta che Rosa viene presa di mira a causa delle sue esternazioni, ma andiamo a scoprire cosa ha dichiarato l’ex tronista.

Pioggia di critiche per Rosa Perrotta: ecco cosa è successo

In queste ore Rosa Perrotta è finita al centro di una grossa polemica sui social, questa non è di certo la prima volta che l’ex tronista viene presa di mira dai suoi followers. Ora però a far infuriare i fan sarebbe stato il menù di lusso servito a suo figlio all’asilo.

Ma cosa mangia di così particolare Ethan a scuola? A rispondere a questa domanda è stata proprio la Perrotta tramite le sue storie di Instagram. Rosa inizialmente per evitare eventuali critiche ha ammesso di amare particolarmente gli ingredienti previsti nel menù dell’asilo di lusso. Purtroppo, queste sue dichiarazioni non hanno fatto altro che far infuriare il web.

Nel dettaglio, nella mensa della scuola di Ethan servono un menù culinario pensato proprio per far provare ai bambini dei gusti sempre diversi. Si tratta di pietanze provenienti da tutto il mondo, infatti nel menù di lusso si legge: cous cous di verdure, falafel, hummus, sformato di miglio con crema di lenticchie rosse, riso thai e moussaka di melanzane, ecc..

Proprio questo menù dettagliato avrebbe fatto infuriare moltissimo i suoi fan, alcuni hanno commentato stizziti “Nemmeno ai matrimoni hanno menù simili“. Rosa Perrotta ha comunque confermato di essere molto felice di questo menù, tanto da volerlo provare lei stessa.