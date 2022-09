Regina Elisabetta: teoria shock, non è morta!

Come sempre in questi casi, ripartono le teorie più strane e strampalate secondo cui la Regina Elisabetta non morta

I social media e il web hanno dato la possibilità a moltissime persone di dare alito alle teorie più assurde e strampalate che possono essere realizzate. Dopo la morte della Regina Elisabetta II, che ha lasciato il suo regno alla soglia di 96 anni.

Dopo la dipartita della longeva reggente britannica, hanno iniziato a susseguirsi voci e teorie del tutto inesistenti e assurde. Tuttavia, nonostante si tratti di affermazioni palesemente inventate e del tutto incongruenti, queste hanno avuto un grande seguito.

Ecco le teorie shock e assurde sulla Regina Elisabetta

“La Regina Elisabetta è ancora con noi”. È questa una delle affermazioni più assurde (e per nulla rispettose del dolore della famiglia) che si sta facendo strada sul web negli ultimi giorni. Sui social, infatti, alcune persone stanno dando il peggio di loro, indicando informazioni false e palesemente inventate pur di avere un minimo di celebrità.

C’è, infatti, chi ha scritto sui social di una possibile reggente ancora viva in attesa di un qualcosa all’interno di una stanza segreta. Ma altri ammettono la dipartita della donna, pur affermando che la regina sia stata già seppellita e che in giro venga portata solamente una bara vuota per non correre alcun pericolo.

Purtroppo, infatti, in occasioni come queste, nonostante la tristezza e l’incredibile coinvolgimento emotivo di milioni di persone, c’è sempre qualcuno che cerca di approfittarsene o di gettare discredito e dubbio. A spararla più grossa sono i seguaci di Qanon, i quali hanno scandagliato la targa del carro funebre, deducendo informazioni “segrete”.

La targa in questione (WP4597) composta dalle lettere “WP”, che secondo i membri della setta starebbe per “Witness Protection” (protezione testimoni”. Il 45 richiamerebbe a Donald Trump (ovvero il 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America) e il 97 indicherebbe l’anno di morte della principessa Diana, anche se per gli stessi membri sarebbe ancora in vita.

Un bel intrigo di teorie e ipotesi che, dopo un primo semplice sguardo, è evidentemente contornato di falsità, invenzioni tempestive e semplice e pura immaginazione. È ancora da stabilire se chi mette in giro queste illazioni lo faccia in maniera convinta o sia un semplice approfittatore.