Imma Tataranni 2 anticipazioni: Pietro viene tradito veramente? Ecco alcune informazioni sul nuovo episodio della fiction di Rai 1.

La stagione delle grandi fiction Rai è già iniziata e, finalmente, tutti gli spettatori stanno finalmente vedendo il proseguo delle vicende della serie poliziesca con protagonista Vanessa Scalera.

Non mancheranno le emozioni anche nel quinto appuntamento con Imma Tataranni 2, intitolato “Il peso dell’anima”. Cosa succederà in onda su Rai 1, Pietro viene tradito veramente? Ecco le anticipazioni.

Il quinto episodio della seconda stagione della fiction ispirata ai romanzi di Mariolina è pronto ad andare in onda; la poliziotta di Matera interpretata da Vanessa Scalera si troverà, come al solito, divisa fra lavoro e vita sentimentale.

In questo quinto epsiodio, intitolato appunto “Il peso dell’anima”, Imma si troverà ad indagare sulla morte di un dipendente della Fiat avvenuta di Venerdì Santo. Cresce però l’intesta tra il sostituto procuratore e Calogiuri, tanto che Pietro comincia a sospettare.

La situazione diventa ancor più complicata quando il marito della poliziotta infatti riceve delle foto davvero particolari che lasceranno Pietro sconvolto; negli scatti, si vedono infatti la moglie in macchina con Calogiuri e sembrano davvero molto intimi e vicini a baciarsi.

De Ruggeri sarà sempre più geloso e comincerà a mettere in dubbio ogni mossa della moglie: come andrà a finire? Intanto, stando alle anticipazioni tra Imma e Ippazio non ci sarà nessun reale avvicinamento fisico, anche se i due passeranno la notte insieme per incontrare un collaboratore di giustizia per il caso Romaniello.

Il rapporto tra Pietro e Imma comunque, dopo questa puntata, cambierà definitivamente; i due continueranno a stare insieme, oppure Imma confesserà al marito l’attrazione per il suo affascinante collega?

Appuntamento su Rai 1 per martedì 27 settembre col nuovo episodio, come sempre a partire dalle 21:25; nel frattempo, restate con noi per ulteriori anticipazioni sui nuovi episodi delle fiction Rai in palinsesto e non solo.