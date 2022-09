Federica Nargi: la foto shock, tutto in bella mostra

Federica Nargi e la foto shock, tutto in bella mostra: quanta bellezza per l’ex-velina? L’atmosfera è più bollente che mai.

L’estate è finita anche per Federica Nargi, ma pare che con lei le temperature siano sempre altissima, vista la bellezza che l’ex-velina di Striscia la Notizia porta in dote da sempre.

Con una nuova foto shock sul suo profilo Instagram infatti, dopo un’estate in cui è stata sicuramente protagonista, la Nargi incanta tutti quanti; è tutto in bella mostra, da mozzare il fiato.

Federica Nargi e la foto shock, tutto in bella mostra: corpo scolpito come sempre

Nonostante l’addio alla sua Roma e il trasferimento a Milano, la Nargi non si è mai allontanata dai suoi fan, che la continuano a seguire sempre con tantissimo affetto sui social.

Direttamente dal capoluogo lombardo, l’ex-velina ha ora deciso di mostrarsi più elegante e sensuale che mai; nella nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram infatti, Federica ha sfoggiato uno sgargiante outfit che enfatizza tutta la sua bellezza.

Come si vede, la showgirl è seduta sul divano mentre sfoggia una tutina di paillettes, con tanto di tacchi neri ai piedi; attillatissima, la tutina mette in risalto la sua silhouette, mentre la scollatura lascia ampio respiro al florido décollété.

“La Pailletes ? Un must have di tutte le stagioni 🖤” scive la Nargi nella didascalia che accompagna lo scatto, riempito subito da tantissimi like da parte di fan, amici e colleghi.

Tra i commenti spicca infatti anche quello di Costanza Caracciolo, sua partner ai tempi del TG satirico; anche l’ex-velina bionda esalta le paillettes. “Di tutti gli anni, per tutti gli anni, AMEN!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥” scrive la Caracciolo, con cui concorda anche Sandra Milo che scrive: “Intramontabili”.

“Super bomba ❤️❤️❤️❤️😍😍😍” scrive un fan, mentre un altro scrive: “Fede sei favolosa in tutte le stagioni😍😍😍😍”, alimentando i complimenti arrivati, come sempre, per la showgirl romana. Dopo Tale e Quale Show, dove la vedremo protagonista?