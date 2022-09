Estate: finalmente è finita ma il peggio assolutamente no!

Abbiamo assistito a un’ estate terrificante a causa del caldo e anche alla siccità. È dovere di tutti intervenire per proteggere il clima, altrimenti il nostro futuro e quello di chi ne seguirà sarà drammatico.

Abbiamo assistito nei mesi scorsi a un’estate davvero difficile sotto tutti i punti di vista. Le alte temperature, eccessive hanno messo in ginocchio l’economia con la successiva siccità che è ancora un problema molto grave nel nostro Paese ma nel Mondo intero.

Secondo gli esperti, l’estate 2022 è stata la più calda in assoluto degli ultimi anni, con una temperatura media di circa 0,3 gradi più alta della media rilevata negli ultimi 20 anni. In molte città si sono verificati numerosi blackout a causa dell’utilizzo eccessivo dell’aria condizionata che è stata l’unica fonte di refrigerio nelle case, uffici, negozi, per cercare di sopportare le eccessive temperature. Il nostro Pianeta, non solo l’Italia, ha assistito a un’ondata di caldo e afa davvero anomala e preoccupante.

Un’estate davvero impossibile

Al caldo eccessivo che ha messo in ginocchio molte città si è unita anche la siccità record, con molti fiumi e laghi italiani prosciugati. Basti pensare al Po o al Tevere. Molto penalizzato è stato il settore agricolo, a causa del razionamento idrico e con un rallentamento dei trasporti commerciali. Poi gli incendi, devastanti, che hanno colpito gravemente molti Paesi come la Spagna, Francia e Italia. Cosa è accaduto dopo questo lungo periodo di eccessivo caldo e siccità che ha reso la nostra estate davvero torrida e invivibile? Si sono verificati dei fenomeni tipici dell’eccessivo caldo ossia delle grandinate, spaventose trombe d’aria e alluvioni. Basti pensare al tremendo alluvione che ha messo in ginocchio la regione delle Marche creando morti e feriti.

Si spalanca “la porta dell’atlantico”. Piogge autunnali in arrivo da domenica e finalmente anche al Nord-Ovest. Una manna dal cielo dopo mesi di grave siccità. Per molte regioni le elezioni politiche saranno all’insegna del maltempo. pic.twitter.com/8tWgGQcwnI — Marco M.M. (@MMmarco0) September 21, 2022

Anni fa la medesima situazione si è verificata in Belgio e in Germania, il tutto rientra in quella che è da sempre considerata la crisi climatica e che è un problema davvero serio della nostra vita. Ogni anno peggiora. La triste e preoccupante notizia è che l’estate del 2022 potrebbe essere soltanto la prima di una lunga serie di estati infernali. Sicuramente noi possiamo fare qualcosa, anche nel nostro piccolo, ma subito.