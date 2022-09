Doc 3 – Nelle tue mani shock, non si farà più! Ecco le parole dell’attore Luca Argentero in merito alla seguitissima fiction Rai.

Doc – Nelle tue mani, puntata dopo puntata, si è imposta come una fiction di successo Rai, diventando un medical drama di tutto rispetto seguitissimo dai fan in tutto il mondo.

Per questo, sono tantissimi quelli che aspettano la terza stagione, sulla quale è intervenuto proprio di recente l’attore protagonista, Luca Argentero; ecco le sue parole.

Doc 3 – Nelle tue mani shock, non si farà più! Le parole di Argentero

Grazi al suo dottor Fanti, l’attore ex-gieffino ha acquisito ancor più popolarità, amatissimo dal pubblico per la sua bravura e non solo; per questo, Mediaset ha deciso di affidargli anche la conduzione di Striscia la Notizia, al fianco di Alessandro Siani.

In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni (ripresa dal sito Gossip e TV), proprio in vista dell’esordio del TG satirico, l’attore è stato interrogato anche in merito all’amata fiction che lo vede protagonista.

Le sue parole però non portano buone notizie, perché gli spettatori dovranno ancora attendere a lungo: “Non prima del 2024, l’ideazione e la scrittura della serie son lunghissime” spiega Argentero circa la data d’uscita della nuova stagione.

L’esordio di Doc – Nelle tue mani è avvenuto nel 2020 e, successivamente, è tornato con la seconda stagione nel 2022, affrontando anche tematiche attuali come quella della pandemia data dal COVID-19.

Ora, i nuovi episodi arriveranno nel 2024; in questi mesi si lavorerà sulla sceneggiatura, per poi spostarsi tutti sul set per le riprese e affidarsi poi alla post-produzione; dietro a ciò che si vede in tv c’è davvero molto.

Grande lavoro della produzione dunque dietro alla fiction, che sta diventando una colonna della Rai, al pari di altri progetti di successo come Don Matteo e Che Dio ci aiuti; nel frattempo, l’attore sarà impegnato con Striscia la Notizia e si gode la sua famiglia, che presto si arricchirà di un nuovo membro portando Argentero a diventare di nuovo papà.