Alex Zanardi è tutto vero! La bellissima notizia che aspettavamo da tempo!

Arrivano importanti e interessanti novità. Ecco la bellissima notizia su Alex Zanardi che tutti aspettavano da tempo

Arrivano finalmente ottime notizie per Alex Zanardi. LE sue condizioni fisiche, infatti, sembrano essere migliorate. L’ex pilota ha infatti lottato contro la morte per circa due anni dopo il gravissimo incidente che lo ha coinvolto nel 2020 e che lo ha costretto ad un ricovero urgente in ospedale.

Dal giugno 2020, infatti, la preoccupazione per la salute del quattro volte campione paralimpico sono aumentate, fino alla bellissima notizia arrivata durante la giornata di ieri. Sembra essere tutto vero! Ecco che cosa è successo.

Arriva la bella notizia per Alex Zanardi

Dopo l’incidente avvenuto nello scorso giugno del 2020, Alex Zanardi è stato costretto ad un urgente ricovero nell’ospedale San Bartolo di Vicenza. Dopo essere stato trasferito nella sua casa a Noventa Padovana, un incendio domestico ha costretto il campione ad un ulteriore ricovero. Ma ora arriva la bella notizia, data direttamente dal reparto di rianimazione, Giannettore Bertagnoni.

“Il paziente si è stabilizzato – ha riferito il dottore – ma per il futuro questa struttura ospedaliera sarà il suo punto di riferimento medico”. Il primario Bertagnoni ha anche specificato che negli scorsi mesi hanno seguito l’obiettivo di stabilizzare le condizioni cliniche dell’ex pilota, oltre a procedere con il programma riabilitativo.

Da quanto si apprende, quindi, Alex Zanardi non sarebbe più in pericolo di vita, e le sue condizioni stanno migliorando in maniera costante e incoraggiante. Una splendida notizia per i familiari e per i fan del quattro volte campione paralimpico ed ex pilota. Nel 2001, infatti, Zanardi ebbe un rovinoso incidente sul circuito del Lausitzring, in Germania, che portò il pilota ad un’amputazione di entrambe le gambe.

Nonostante la delusione, lo sconforto e tutte le difficoltà che emergono dopo un avvenimento del genere, Alex Zanardi non si è affatto perso d’animo e ha continuato a fare sport, conquistando grandissimi successi grazie alla sua volontà e forza d’animo. In pochi anni, infatti, è diventato un campione paralimpico, riuscendo nell’impresa di vincere quattro medaglie d’oro.

Tuttavia, il 19 giugno 2020, l’atleta è incappato in un altro rovinoso incidente durante una gara ciclistica. Zanardi perse il controllo del suo mezzo, andando a scontrarsi contro un camion. Ma la sua forza di volontà e le cure mediche continuano a donare speranza a lui e ai suoi cari.