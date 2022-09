Una Vita anticipazioni, Felipe stupisce tutti: la mossa a sorpresa dell’avvocato, ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Come ogni giorni, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di oggi di Una Vita, l’ultima della settimana prima dello spazio lasciato alla puntata domenicale di Amici.

Il quartiere è stato sconvolto dalla notizia della morte di Fausto, col giornalista pronto a svelare la realtà dietro la storia; intanto, Felipe stupisce tutti quanti con una mossa a sorpresa. Cosa succederà? Ecco le anticipazioni per la puntata di oggi.

Felipe sembra essersi ripreso pienamente dopo l’ultima crisi avuta dopo la scarcerazione di Fausto; la morte dell’attentatore anarchico sembra averlo riportato alla normalità e dunque pare davvero intenzionato a ricominciare.

Grande merito per la sua guarigione lo dà a Dori, una donna di cui è ormai innamorato; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, pare che Felipe sia pronto a sorprendere tutti quanti.

Parlando con i vicini infatti, soprattutto con gli amici, l’avvocato ufficializza la sua relazione con Dori, anche se l’infermiera sembra essere molto a disagio; vorrebbe confessargli qualcosa ma, a causa dei vicini, si blocca.

Guai amorosi per il triangolo Angel-Azucena e Guillermo, che negli ultimi giorni si è di nuovo riacceso; i guai per i tre ragazzi sembrano non essere finiti. Angel, dopo la chiusura di Azucena, cerca di riavvicinarsi alla ragazza per riconquistarla, ma la figlia di Hortensia lo allontana in malo modo; allo stesso tempo, Guillermo prova ad avvicinarsi ad Azucena ma lei non ne vuole sapere.

Dopo aver visto il suo bacio con Claudia, Azucena è davvero molto delusa; lui prova a spiegarle che si è trattato di un malinteso e che è stata Claudia a baciarlo, ma come già fatto con Angel lo allontana in malo modo. Come andrà a finire tra i due? Riusciranno finalmente a superare le loro divergenze?