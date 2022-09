Scopriamo insieme come possiamo realizzare questo ottimo piatto in pochissimo tempo e soprattutto ci servono solo 4 patate.

Come vi diciamo sempre per cucinare non è detto che ci servono mille ingredienti diversi, molto spesso basta poco, come in questo caso e possiamo mettere in tavola una cena buonissima in poco tempo.

Il resto possiamo tranquillamente passarlo in famiglia guardando un film, oppure chiacchierando insieme, ovviamente potete personalizzare qualsiasi ricetta che vi forniamo, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo come si realizza questa bontà per tutti.

Panzerotti ripieni: servono solo 4 patate sono una specialità

Con le porzioni che vi stiamo per fornire vengono circa 8 panzerotti, quindi regolatevi voi di conseguenza, ci servono:

20 gr di parmigiano grattugiato

500 gr di patate

Sale un pizzico

Noce moscata quanto basta

50 gr di fecola di patate

1 uovo

Formaggio

Prosciutto cotto

Iniziamo con la loro realizzazione, quindi mettiamo le patate a bollire per circa 30 minuti, poi le mettiamo nello scolapasta ed eliminiamo loro la buccia, prendiamo quindi un contenitore ed iniziamo a schiacciare il tutto con la forchetta.

Una volta che sono una sorta di poltiglia, mettiamo dentro l’uovo, il parmigiano la noce moscata ed un po’ di fecola di patate, ovviamente anche un pizzico di sale, mi raccomando, iniziamo quindi ad amalgamare il tutto con una spatola e poi lavoriamo con le mani.

Quando abbiamo un bel panetto mettiamoci su di un piano da lavoro ben infarinato e dividiamolo in 8 parti uguali, cercando di dare la forma di un cerchio con uno spessore che varia dagli 8 ai 10 centimetri.

Adesso mettiamo al centro di ogni cerchio una fetta di prosciutto ed una di formaggio, che avremmo in precedenza fatto a piccoli pezzi, chiudiamo il tutto sempre con il nostro impasto e sigilliamo per bene i lati, in modo tale che non possa uscire nulla in cottura.

Prendiamo quindi una pentola antiaderente e mettiamo un po’ di olio sopra, facciamo cuocere il tutto per circa 12 minuti e giriamo a metà cottura, così saranno perfetti da tutti i lati, mettendo sempre il coperchio, se occorre possiamo lasciarli anche qualche momento in più.

Come avete visto sono super veloci da fare e buonissimi per tutta la famiglia, insomma una ricetta che vi farà amare questo piatto che possiamo accompagnare con una semplice insalata o qualche verdura cotta.