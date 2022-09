GF Vip è già scattata la censura? Ecco cosa hanno detto su i reali inglesi

Gf Vip, scatta la prima censura: un concorrente si scaglia contro i reali inglesi definendoli “stupratori e organizzatori di orge”. Ecco di chi si tratta e cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore, la regia del Gf Vip è dovuta intervenire per censurare le parole di uno dei concorrenti. Il vippone si sarebbe lasciato andare ad alcune dichiarazioni shock sulla Royal Family. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa ha detto.

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Gf Vip. Nonostante siano passati solo pochi giorni non sono di certo mancati i colpi di scena e la discussioni. Abbiamo assistito a nuove entrate e alle prime nomination, proprio queste avrebbero fatto innescato alcuni dissapori tra le donne.

Ma non è finita qui, nelle ultime ore la regia del Gf Vip è stata costretta ad interrompere le immagini a causa di alcune dichiarazioni shock di un concorrente. Quest’ultimo si sarebbe lasciato andare attaccando pesantemente la famiglia reale inglese. Ma chi sarà stato? Ebbene, stiamo parlando di Attilio Romita.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che in giornlista come lui potesse pronunciare quelle parole. Andiamo a scoprire cosa ha dichiarato.

Gf Vip: Romita si scaglia contro la famiglia reale, regia costretta a censurare

In queste ore è in circolo una grossa polemica sul web, al centro dell’attenzione troviamo Attilio Romita. Proprio lui avrebbe fatto delle dichiarazioni sconcertanti sulla Royal Family inglese. Il giornalista, senza pensare troppo alle conseguenze ha detto “Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori e organizzatori di orge?”.

Ovviamente la regia per evitare eventuali polemiche ha deciso di sposare le telecamere su altri concorrenti. Insomma, Attilio ha fatto delle esternazioni non proprio carine sulla famiglia reale. Vedremo se nella prossima puntata Alfonso Signorini deciderà di fargli un richiamo o meno.

Ma non è finita qui, proprio nella puntata di ieri sera, Attilio, si sarebbe stizzito a causa del mancato saluto da parte del presentatore. Il giornalista ha continuato a ribadire per tutta la sera di aver paura di essere fatto fuori dagli autori e dallo stesso Alfonso.

Vedremo se i due affronteranno insieme l’argomento. Voi cosa ne pensate?