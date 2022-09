Una Vita anticipazioni, Azucena non cede nulla: la figlia di Hortensia è davvero arrabbiata, ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Come ogni giorno, anche per la puntata prevista per questo venerdì vi riportiamo le anticipazioni per le nuove trame di Una Vita, telenovela che da anni intrattiene i telespettatori di Canale 5.

Cosa succederà oggi? Genoveva e Aurelio hanno ottenuto la formula del gas e festeggiano, ma i vicini non si arrendono mentre Ramon e Felipe tornano ad avere dei problemi. Intanto, Azucena non cede nulla ed è arrabbiatissima: ecco le anticipazioni per la puntata di oggi.

Ottenuta la formula del gas da Rodrigo Lluch, Aurelio può ora finalmente pensare a come costruire al meglio i laboratori ad Acaçias; gli abitanti del quartiere ancora gli si oppongono, ma lui sembra avere la situazione sotto controllo.

Corrompendo la stampa, ha fatto uscire sul giornale un articolo che loda il suo progetto, suscitando l’indignazione dei vicini; su suggerimento della moglie Genoveva però, è pronto a provare una riconciliazione.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi infatti, Aurelio deciderà di convocare i vicini in una riunione di quartiere, per cercare di fargli cambiare idea usando le buone, convincendoli dell’utilità del suo progetto. Il Quesada sembra si sia convinto a seguire la linea diplomatica, ma non è detto che funzioni…

Intanto, Azucena ha finalmente lasciato Angel, ma le cose non si sono evolute come sperava; Guillermo le dà un appuntamento ma, quando arriva, la figlia di Hortensia lo vede baciarsi con Claudia.

In realtà è stata la ragazza a prendere l’iniziativa, mentre il giovane Sacristan continuava a ribadire ciò che prova; Azucena però non sa nulla di ciò ed è davvero triste e arrabbiata, tanto che non vuole più vedere Guillermo.

Come andrà a finire questo turbolento amore? Ramon continua ad essere tormentato dai sensi di colpa, mentre la notizia della morte di Fausto sembra calmare Felipe e quasi rallegrarlo.