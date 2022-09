Regina Elisabetta: ma chi ha pagato il funerale?

Mentre l’Inghilterra sta ancora piangendo la morte della Regina Elisabetta, in molti si domandano chi abbia pagato il funerale reale. Scopriamo nel dettaglio la verità.

Da quanto abbiamo visto per il funerale della Regina Elisabetta non si è badato a spese. Infatti, per renderle un degno omaggio è stata organizzata una cerimonia a dir poco faraonica. Ora però in molti si chiedono quanto sia costato il rito funebre e soprattutto chi ha dovuto pagare.

Per il giorno del funerale della Regina Elisabetta non si poteva che avere una cerimonia sontuosa e lussuosa. Il tutto è stato accompagnato da processioni militari e una commemorazione lunga e solenne. Inoltre, il funerale è stato trasmesso sui vari maxi schermo in giro per la città di Londra.

Ovviamente a tale celebrazione non potevano mancare i capi di Stato e leader mondiali. Tutti presenti per dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta.

Ma andiamo a scoprire quanto è costato il funerale della Regina.

Funerale Regina Elisabetta: ecco quanto è costato e chi l’ha pagato

Per rendere un degno omaggio a colei che ha governato sull’Inghilterra per oltre 70 anni è stata organizzato un funerale a dir poco faraonico. A dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta sono stati anche Joe Biden, Emmanuel Macron, l’imperatore del Giappone Naruhito e tanti altri personaggi importanti.

Difficile confermare il costo di un’organizzazione simile, ma si mormora di diversi milioni di sterline. Ma chi ha pagato il tutto? A dover finanziare il funerale della sovrano saranno i contribuenti britannici.

Ovviamente per garantire la sicurezza ai presenti e ai membri della royal family è stata necessaria la presenza di un gran numero di forze armate. Solo per questo si calcola una spesa da diversi milioni di sterline.

Per il momento non siamo a conoscenza delle cifre esatte, ma sicuramente superano di gran luca i 4 milioni spesi per i funerali della Principessa Diana. Oltre a queste spese, vanno considerati anche i costi indiretti. Infatti, molti negozianti hanno dovuto chiudere durante il funerale della Regina.

Ma non solo, anche le farmacie, i ristoranti e le scuole sono dovute rimanere chiuse. Tali spese graveranno proprio sulle tasche dei contribuenti, che purtroppo si andranno ad aggiungere ai costi annuali della famiglia reale.