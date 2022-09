Francesca Cipriani: ecco a sorpresa chi sarà il testimone di nozze

Manca sempre meno al matrimonio di Francesca Cipriani. Ma avete visto chi sarà il suo testimone di nozze? Da non credere, scopriamo di chi si tratta e quando avverranno le nozze.

Francesca Cipriani è sicuramente uno dei personaggi più iconici del mondo dello spettacolo. Nell’ultima edizione del Gf Vip abbiamo assistito alla proposta di matrimonio da parte di Alessandro Rossi, suo attuale fidanzato. Ora però spunta una news shock, ecco chi sarà il testimone di nozze.

Francesca Cipriani è diventata famosa grazie alla sua prima esperienza televisiva al Grande Fratello, era il 2006 e ancora non era nota al pubblico. Oggi invece, è uno dei personaggi più amati della tv, la sua simpatia e il suo carattere sbarazzino hanno sin da subito conquistato il cuore dei telespettatori.

Con la sua ultima partecipazione al Gf Vip ha fatto accrescere ancora di più la sua fama. Inoltre, ha fatto conoscere al pubblico anche la sua bellissima storia d’amore con Alessandro Rossi. Proprio lui ha voluto fare una sorpesa a Francesca chiedendole la mano davanti a tutta Italia.

Nelle ultime ore l’ex gieffina ha svelato ai suoi followers chi sarà il suo testimone di nozze. Non crederete ai vostri occhi, ecco chi si tratta.

Matrimonio Francesca Cipriani: ecco chi è il suo testimone di nozze

Manca sempre meno al grande matrimonio di Francesca Cipriani, impossibile dimenticare la bellissima sorpresa da parte del suo fidanzato all’interno della casa del Gf Vip. L’anno scorso, Alessandro Rossi, era entrato per qualche giorno nel reality e inaspettatamente le aveva fatto una dolcissima proposta di matrimonio davanti a tutta Italia.

A breve i due innamorati realizzeranno i loro sogno convolando a nozze. Intanto molti fan continuano a chiedere ai diretti interessati come sarà organizzato il matrimonio. Francesca, in questi giorni sta rispondendo alle varie curiosità dei fan, ad esempio ha confermato che il menù delle nozze sarà a base di specialità italiane provenienti di varie regioni.

Ma non solo, ora ha anche svelato in anteprima il nome del suo testimone. Da non credere, per l’occasione Francesca ha scelto niente di meno che Alfonso Signorini. D’altronde la proposta di matrimonio è avvenuta proprio grazie a lui.

Ovviamente tra gli invitati non mancheranno diversi ex concorrenti del Gf Vip come ad esempio le principesse Salassie, con cui ha stretto una bellissima amicizia. La showgirl ha confermato che per il momento sono previste circa 200 persone. Non ci resta che aspettare il giorno delle nozze per scoprire chi ci sarà. Voi cosa ne pensate?