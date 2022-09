Chi è che vola? Impossibile risolverlo!

Riuscite a risolvere l’indovinello di oggi? Non tutti sono riescono a dare la risposta giusta. Cosa state aspettando a provare? Iniziamo.

Oggi vi proponiamo un nuovo indovinello, che non tutti riescono a risolvere al primo colpo. Sul web ce ne sono tanti e di tutti i tipi: quelli logici, matematici, grammaticali e tanti altri ancora.

Il segreto per risolverli più facilmente consiste nel farli tutti i giorni qualcuno: alla fine, in questo modo, si arriva alla risposta più velocemente.

Il test di oggi è un indovinello e bisogna rispondere alla domanda che vi è posta nell’immagine sopra. Allora cosa state aspettando? Proviamo a risolverla insieme.

La domanda è la seguente: “Non ho le ali ma posso volare. Non ho occhi ma piangerò. Chi sono?”.

Indovinello: riuscite a risolvere il quesito?

L’immagine ha alcune figure che hanno il solo scopo di confondervi le idee, quindi non tenetene conto. Questo è un piccolo aiuto che vi è stato dato.

Per complicare ulteriormente questo indovinello potrete sempre attivare il timer e decidere in quanto tempo dare la risposta.

Vi potreste anche dividere in squadre e sfidare componenti della vostra famiglia o i vostri amici. Questi indovinelli aiutano molto ad aprire la vostra mente, pensando in modo non convenzionale.

Allora ci siete riusciti? Se non avete dato la risposta giusta, non vi preoccupate: ecco per voi un altro aiuto. Vi possiamo dire che è un qualcosa di inanimato, quindi non è né una persona né un animale, ma è un oggetto.

Vi siamo stati di aiuto in qualche modo? Potreste anche togliere il timer e prendervi tutto il tempo di cui avete bisogno.

Se non siete riusciti a trovare la risposta esatta, allora, ve la daremo noi. Infatti, alla domanda “Non ho le ali ma posso volare. Non ho occhi ma piangerò. Chi sono?”, la risposta esatta è la nuvola.

Il quesito non era molto difficile: basta solo ragionarci sopra ed il gioco è fatto. Per questo motivo, come vi abbiamo detto anche prima, è molto importante fare molti quiz, che potete trovare sul web.

E ricordatevi che questi tipi di test non hanno nessuna valenza scientifica.

E quindi, allora, voi siete riusciti a trovare la risposta esatta?