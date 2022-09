Scopriamo insieme che cosa ci attende per la nuova puntata del nostro amatissimo programma della Rai che è giunto alla settima stagione.

Anche oggi, 22 settembre, possiamo vedere un nuova appuntamento con il Paradiso delle Signore che tutti noi amiamo ed abbiamo atteso per tutta l’estate con le sue nuove puntate.

Come abbiamo potuto iniziare a vedere è pieno di colpi di scena, ed anche le nuove arrivate faranno impazzire il pubblico a casa, vediamo quindi, senza perdere troppo tempo che cosa ci attende oggi.

Paradiso delle signore anticipazioni: Vittorio teme il disastro

Iniziamo dicendo che Vittorio è andato a cercare di aiutare Gloria per farla uscire di prigione proponendo anche a Stefania di presentare il suo libro, che parla proprio della madre del grande magazzino.

Ha anche richiesto l’intervento di un’ospite d’eccezione, ovvero Brunella Gasperini, ma qualcosa non andrà come si pensa, un inconveniente rischia di rovinare tutta la serata, ovvero la sua presenza non è più garantita.

Ecco che il mitico direttore deve correre subito ai ripari e chiede quindi ad Adelaide di intervenire direttamente, la Contessa ha quindi modo di fare qualcosa per migliorare la sua reputazione agli occhi di Marco.

Ma riuscirà con le sue conoscenze a far arrivare al paradiso la famosa giornalista oppure no? Per quanto riguarda Fiorenza, non ha preso assolutamente bene la decisione di cedere le sue quote ad Adelaide ed andar via con Beatrice.

Da tempo la donna, infatti, vuole vendicarsi della Contessa e non vuole perdere nessuna occasione per farlo, ecco che può sfruttare il rapporto tesissimo che hanno il cognato e la Sant’Erasmo.

Fiorenza, quindi, propone ad Umberto una alleanza per annientare il loro nemico ma cosa deciderà l’uomo? Nel mentre, al Paradiso, Irene continua a tenere sott’occhio Clara, ma la giovane può contare sull’aiuto di Gemma che è appena tornata!

Per quanto riguarda l’amore tra Anna e Salvatore sembra che qualcosa inizia a non essere più così ferreo, la donna infatti riceve una telefonata molto preoccupante e non può seguirla, deve rimanere a Milano.

Marcello, segue con attenzione Ludovica, ma solamente tramite i giornali, vuole assolutamente riconquistare il suo cuore dopo esser tornato dalla Svizzera, dimostrandole il grande cambiamento che ha avuto solamente per lei.

Arriviamo a Matilde che rimarrà senza parole per un messaggio che riceve direttamente da Tancredi, ovvero il marito le chiede di essere tra le persone presenti alla cerimonia che si terrà in suo onore perchè è diventato il Presidente al Circolo della Stampa, ma accetterà oppure no?

Non ci resta che attendere l’appuntamento quotidiano con il nostro paradiso in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1