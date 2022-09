Maria De Filippi senza parole durante Tu si Que Vales, è successo!

Nel corso delle registrazioni di Tu si que vales! è successo l’impossibile; Maria De Filippi è apparsa visibilmente turbata.

Il mese di settembre rappresenta il periodo più atteso dell’anno, soprattutto per i fan sfegatati dei programmi condotti e prodotti dall’iconica Maria De Filippi. Da Uomini e Donne ad Amici, fino ad arrivare a Tu si que vales! – programma di intrattenimento per eccellenza, il cui format è ispirato ad Italia’s Got Talent.

A questo proposito, la prima puntata del programma condotto da Belen Rodriguez si può dire che sia iniziata ufficialmente con il botto – letteralmente con il botto – in quanto uno dei concorrenti ha deciso di gettarsi da una scala senza protezioni. L’obiettivo e il messaggio del partecipante risultano tutt’oggi ignoti, fatto sta che la sua esibizione ha sconvolto il pubblico e soprattutto i giudici. Maria De Filippi è apparsa visibilmente scossa. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Maria De Filippi preoccupata per un concorrente, Tu si que vales! debutta con il botto

Il protagonista della vicenda è Giuseppe Ventimiglia, concorrente di Tu si que vales! che ha deciso di eseguire una prova molto particolare. Ha quindi preventivamente sensibilizzato il pubblico ad evitare assolutamente di riprodurre quanto eseguito da casa, dopodiché si è arrampicato su una scala e si è gettato su una pianta di ficus. Ovviamente, una volta rialzatosi, Giuseppe sanguinava a seguito dell’impatto contro le spine – Maria De Filippi è rimasta senza parole e Gerry Scotti ha deciso di complimentarsi con lui.

“Guarda che sanguini” – ha esordito Maria De Filippi – “Tu sei matto. Ho visto che ti sei ferito, sei pieno di spine”. Le parole della conduttrice non hanno però influenzato il concorrente che ha deciso di gettarsi sul ficus per una seconda volta. Lo shock è stato tale che Giuseppe è riuscito ad aggiudicarsi ben quattro sì, insieme all’elogio di Gerry Scotti: “Questa sera vedremo moltissime esibizioni, ma domani in tutti i bar parleranno di te”. La motivazione dietro tale esibizione risulta tutt’oggi ignota, in quanto Ventimiglia ha semplicemente affermato di amare la campagna.