Scopriamo insieme, in anteprima, che cosa accadrà nella nostra amata soap opera che arriva direttamente dal’America.

Anche oggi abbiamo modo di vedere una puntata di Beautiful che non si ferma mai per nessuno motivo e va in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica, ma noi oggi vi vogliamo parlare di alcune anticipazioni che arrivano direttamente dall’America.

Possiamo infatti scoprire qualcosa di molto particolare e anche preoccupante per quanto riguarda la protagonista storica, ovvero Brooke, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo insieme cosa succede.

Beautiful anticipazioni shock dall’America: Brooke è gravemente malata

Iniziamo dicendo che la donna potrebbe essere molto malata ma la puntata che segnerà la possibile svolta deve ancora andare in onda in America e succederà a breve, ma cerchiamo meglio di capire come può essere nata questa ipotesi.

Ovvero nella puntata che è andata in onda il 19 settembre, dove è iniziato nuovamente il mitico triangolo amoroso composto da Ridge-Brooke-Taylor, dopo che ma madre di Steffy e Thomas è ricomparsa improvvisamente.

Infatti, dietro al bacio tra Brooke e Deacon, Ridge scopre che c’è lo zampino di Sheiula ecco quindi che può concedere una nuova possibilità al suo matrimonio, ma continua ad avere dei dubbi con Taylor.

Anche perchè, i figli della donna, mettono in atto un piano che viene prontamente scoperto da Hope, e proprio mentre parla con lei Brooke rivela qualcosa di molto particolare, cosa che ha scatenato i fan di Beautiful in America.

Riceve infatti una notifica, mentre parla con la figlia, che le ricorda di un appuntamento medico che ha, e Brooke spiega che deve fare di controlli, ecco che tutti gli amanti della soap hanno dato un particolare significato a questo messaggio.

Perchè ricevere un messaggio se non è nulla di particolare? Ecco che potrebbe essere un primo segnale che qualcosa, a livello medico, non va e potrebbe essere diagnosticato in tempi molto brevi.

Potrebbe quindi essere anche molto malata ed ancora non saperlo, questo, ovviamente potrebbe cambiare tutte le prossime puntate e la storia anche con Taylor, perchè Ridge non lascerebbe mai la moglie se è malata per andare dall’altra donna.

Ovviamente, ripetiamo è solamente un’ipotesi che deve essere confermata, quindi attendiamo nuove notizie dall’America per capire che cosa succederà veramente in queste puntate, e voi cosa ne pensate?