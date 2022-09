Vedi la strega tra gli gnomi? Nessuno ci riesce, figurati tu

Mettiamo alla prova la vostra attenzione visiva con un fantastico test: osservate l’immagine, vedete la strega tra gli gnomi?

Siamo ormai giunti alla fine del mese di settembre e molti appassionati hanno iniziato il conto alla rovescia per la festa pagana per eccellenza: Halloween. In occasione del 31 ottobre quindi, abbiamo deciso di proporvi un test a tema fantastico. L’obiettivo della prova consiste nell’individuare la strega maligna che si nasconde tra questi dolcissimi gnomi. Per risolvere il test occorrono attenzione ai dettagli, concentrazione e soprattutto una buona vista. Siete pronti?

Avete solo due minuti di tempo per scovare il demonietto, pronto a creare scompiglio nel villaggio fatato. Sappiate che anche i migliori hanno fallito: la strega infatti è molto furba, ha deciso di vestirsi esattamente come gli gnomi, in modo da mimetizzarsi tra la folla. Eliminate quindi ogni distrazione, preparate il timer e procedete con il test: riuscite a scovare la strega tra gli gnomi? Scopriamo la soluzione nel prossimo paragrafo.

Test – Trova la strega malefica tra gli gnomi

Ci troviamo di fronte ad un test molto divertente, ottimo anche per stimolare la mente, la fantasia e la capacità di concentrazione dei più piccoli. Consigliamo quindi di svolgere la prova visiva in compagnia dei pargoletti della famiglia – sarebbe divertente svolgere una gara. Il primo che trova la strega ottiene un dolcetto. Tralasciando i dettagli dello svolgimento della prova, veniamo a noi: ecco l’agognata soluzione al test.

Vestita di verde come il prato, con la sua scopa in mano ed uno sguardo arcigno – ecco il nascondiglio della strega malefica. Eravate riusciti a trovare la soluzione? Nell’eventualità in cui la risposta sia negativa, non demordete. Dovete infatti immaginare la vostra mente come se fosse un muscolo: l’allenamento migliora le prestazioni. Di conseguenza, se desiderate migliorare, occorre semplicemente eseguire un numero modesto di test quotidiani.

Il web – a tal proposito – fornisce un ottimo archivio, ricco di rompicapi, test e prove di diversa natura e difficoltà: dalla grammatica, allo stimolo visivo, fino ad arrivare ai quiz più complicati. Eseguendo il giusto allenamento, diventerete infallibili.